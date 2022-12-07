李克强会见俄总理：愿保持高层交往 深化全面战略协作伙伴关系

中国总理李克强与俄罗斯总理米舒斯京星期一（12月5日）举行视频会晤时说，中国愿意和俄罗斯保持高层交往，加强各领域交流合作，深化中俄全面战略协作伙伴关系。

根据新华社星期三（12月7日）报道，李克强和米舒斯京共同主持中俄总理第二十七次定期会晤。双方肯定了总理定期会晤机制的作用和各委员会在过去一年中的工作，表示愿意在各领域加强合作，深化中俄全面战略协作伙伴关系。

李克强在视频会晤中说，中俄互为最大邻国，同为新兴市场国家，有着传统友谊，始终在不结盟、不对抗、不针对第三方原则基础上发展两国关系。今年9月，习近平主席同普京总统会晤，有力推动两国关系发展。中俄总理定期会晤是年度例行机制性安排，对规划和推进中俄各领域务实合作发挥了积极作用。中国愿意和俄罗斯保持高层交往，加强各领域交流合作，深化中俄全面战略协作伙伴关系，维护国际关系基本准则，维护地区乃至世界的和平稳定与发展繁荣，更好造福两国人民。

李克强指出，中俄经济互补性强，希望双方发挥好双边合作机制作用，稳步推进重点领域合作项目，不断提升经贸合作水平。优化口岸通关流程，共同维护产业链供应链稳定畅通。深化人文和地方交流，巩固两国友好的民意基础。

根据中国新闻稿，米舒斯京在会晤时表示，在当前复杂国际形势下，俄中全面战略协作伙伴关系保持良好发展势头，两国各领域合作持续向前发展。俄方愿同中方一道，加强经贸等重点领域合作，深化人文交流，推动两国合作提质升级，巩固俄中睦邻友好。俄方愿同中方共同应对全球性挑战，促进世界多极化发展。

李克强和米舒斯京听取了中国国务院副总理、中俄投资合作委员会、能源合作委员会中方主席韩正，副总理、中俄人文合作委员会中方主席孙春兰，副总理、中俄总理定期会晤委员会、中国东北地区和俄罗斯远东及贝加尔地区政府间合作委员会中方主席胡春华，以及相关机制的俄罗斯方面负责人、俄罗斯第一副总理别洛乌索夫，副总理戈利科娃、诺瓦克、特鲁特涅夫、切尔内申科等的工作汇报。