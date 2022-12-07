下午察：宣导催生？大三生结婚生子报道惹议

结婚生子本该是喜庆的事。但是，中国一名大学生近两天在社交媒体上晒出自己完成结婚生子，一家三口幸福的视频时，引来的不是祝贺，而是网民骂声一片。

原来，这名大学生没有领毕业证书，就先领了婚证；大学还没毕业，孩子就先呱呱落地。

这名2000年出生的闫同学来自安徽蒙城。他星期一（12月5日）在社交媒体晒出一家三口幸福日常视频。视频在两天内点击率已超过570万次，还登上微博热搜榜，引起网民高度关注。

闫同学接受极目新闻访问时称，他与2001年出生的妻子是高中同学。两人在2018年（高二）时就在一起。双方父母都是自由恋爱，没有反对他们在一起。他们在高考中取得了优异的成绩，双双考上大学。

两人的校园恋情在2021年5月修成正果，孩子在同年10月（大三第一学期）出世，目前已一岁多。

闫同学解释，两人是在大学期间正常请假完成结婚生子，闫同学目前读大四，妻子因为生孩子调理身体休学一年，还在上大二。他表明，结婚生子“未影响”自己和妻子的学业，他正在准备公务员考试，毕业后打算找一份安稳的工作。

闫同学称养育孩子“无压力” 遭网民狠批

谈及初为人父的压力，闫同学指自己“压力也不是很大，车贷不用愁，房贷也不用愁。” 他说，孩子由奶奶照顾，他们只要专心完成学业就够了。对于他们早早就结婚生子，身边的老师和同学都是祝福，也并没有觉得他们与其他同学有什么差异。

根据两人结婚生子的时间线，不少网友断定两人应该是“奉子成婚”。对于男方为“先上车后补票”负责任，网民毫无异议。但是，闫同学与妻子的经历，却引起了很多网友的争论。

让一些网民感到愤愤不平的是，闫同学自称养育孩子对生活“没有影响”，“没有压力”。网民认为，这是因为双方父母在代替他和他的妻子负重前行，不仅要继续供两个大学生上学，还要照顾和负担一个幼儿的生活费，为原可指望安享晚年的父母增添压力。

网民D戴娜N狠批：“你自己还要父母养，就敢不负责任的造出个小生命来，到头来还不是给父母带，让父母花钱受罪。”

网民Cisik_Aili也说，“老婆休学生孩子，生完孩子老妈带，学费爸妈出，奶粉钱爸妈付，哈哈哈真是对生活没有任何影响，美美躺平，下辈子我也想当个男的。”

网民“木辛瞳”则认为，应该没有什么年轻人会羡慕闫同学。“很多人都在想这个女生为啥这么早结婚？是不是因为奉子成婚？感觉会很吃亏的样子，不过大家都很淡定了，尊重他人命运，只能祝福他们幸福了。”

网民：行为对孩子不负责

除了批评这对年轻夫妇啃老，有网友斥责闫同学和妻子本末倒置不务正业，并指他们的行为不仅对自己的人生不负责任，更对生下的孩子不负责。

网民“爱上苏州今吴语”说，暂且不说女生是否达到法定结婚年龄，“光是这不带孩子、不参与孩子成长陪伴一条，就足够让人喷成筛子了”。

在微博上自称是心理咨询师、婚姻感情修复专家的晓生分析，在籍学生觉得生儿育女不是什么大事，因为这是他们想象中的世界。他警惕，未来变化很大，“当下没有这些承担力，就不要觉得自己还可以”。

他说，无论如何，对新生命负责都是我们该有的信念。“哪怕你对自己不负责，也不要再去轻易创造一个新生命，让大家一起受苦……”

闫同学（右）称，他与2001年出生的妻子（左）是高中同学。两人在2018年（高二）时就在一起。（互联网）

闫同学星期二（6日）在社交平台回应一些网民的舆论时坚称，大学结婚生子“是允许的”，并表示到了年龄领证无可厚非，只要调整好心态也不会影响双方学习，希望大家对待感情都有一个“正确的价值观”。

除了对闫同学和妻子的指指点点，更多网民是质疑媒体配合官方“催生”的基调，从在籍大学生的个案下手，鼓励年轻人早日结婚生子。网民纷纷告诫女学生，还是先把书读好，千万不要模仿。

网民“哦噶哩共”感叹，“现在催都催到大学生身上了，宣传这，丢给父母养还理所应当了，女孩子正上大学呢大好年华生孩子？”

网民“往事如盐”认为，这类新闻要是放在以前肯定是不会发的，也不允许。“现在不一样了，人口老龄化日趋严重，生育率下跌，二胎三胎都在极力鼓励，早婚早育那就是爱国。”

网络对于闫同学的评论折射了中国当今生育率下降、人口结构老龄化问题，以及当局近年来加大力度鼓励生育的种种奇招。

据路透社报道，有一对新婚夫妇近日在微博上贴文，指接到当地政府的电话，询问她是否怀孕。电话另一端的人员告诉她，当地政府“要求新婚女子在一年之内怀孕，而他们的目标是每一季打一通电话。”

尽管贴文在上载后数小时内被撤下，但贴文出街期间，引出不少网民留言自称曾接过类似电话。

中国13省人口自然负增长 多省首次转负

中国近年来一再放宽生育限制，但出生人口数量和出生率却持续下滑。中国国家统计局今年11月公布的《中国统计年鉴2022》显示，去年中国总计出生人口为1062万人，创下近年新低，48万人的净增人口更创下1962年以来新低，总人口已经快达到负增长的警戒线。

2021年有13个省份人口自然增长率为负，分别是黑龙江、辽宁、吉林、四川、重庆、内蒙古、湖南、江苏、天津、上海、湖北、河北、山西。其中，至少有六个省是近几十年来增长率首次转负。

中国31个分地区的人口出生率、死亡率和自然增长率。（来源：《中国统计年鉴2022》）

有分析认为，在经济下行，失业人口增加的情况下，难以承受养育子女的家庭更多，预料出生率将继续下降。

冠病疫情也是导致中国的结婚率和生育率近年来下降的一个因素。

中国国家卫生健康委员会今年8月在中共中央机关刊物《求是》文章中首次明确提出中国总人口增速“十四五”期间（2021至2025年）将进入负增长阶段，令中国生育率问题再次敲响警钟。这是中国官方首次宣布总人口将负增长。

二十大报告提出“建立生育支持政策体系”

中国生育率问题持续严峻，中共总书记习近平今年10月作二十大报告时强调，中国要优化人口发展战略，“建立生育支持政策体系”，降低生育、养育、教育成本。

据中国经营报报道，基于中国人口结构发展出现的新变化，有专家认为，中共二十大报告关于人口战略的表述与十九大有明显区别。在十九大报告，“实施健康中国战略”部分提到“促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，加强人口发展战略研究”，“积极应对人口老龄化”。

中国官方也加紧推进鼓励生育政策。官方今年8月公布国家卫健委、国家发展改革委等17个部门印发的指导意见，力图通过财政、税收、保险、教育、住房、就业等积极生育支持措施，加快建立积极生育支持政策体系。

中国国家统计局今年11月公布的《中国统计年鉴2022》显示，去年中国总计出生人口为1062万人，创下近年新低。（路透社）

自2021年以来，中国多个地区已开始推出育儿补贴制度。浙江、云南、长沙、湖南、吉林、黑龙江等地公开了向当地家庭发放育儿补贴，以鼓励更多生育。

天津市也宣布，女方产假延长至158天，男方享受陪产假15天。杭州从2023年将实施辅助生育计划。凡在特定医院接受“试管婴儿”治疗的参保人员可获得最高3000元（约600新元）报销。

中日韩共同面临少子老龄化问题

生育率问题是包括日本、韩国等亚洲国家过去数十年面临的棘手问题，至今仍没有任何可行的解决方案。

韩国《中央日报》报道，韩国统计厅11月发布的最新数据称，韩国第三季度总和生育率低至0.79，比去年同期减少0.03，再次刷新同季度的历史最低值。报道称，韩国原本已经处于世界最低水平的出生率正进一步下降。

《日本经济新闻》12月初也报道，日本厚生劳动省10月发布的人口动态统计数据显示，截至今年5月，过去一年出生人数为79.8561万人，在可追溯范围内首次跌破80万人，连续第二年创历史新低。

这些亚洲国家应对生育率问题的经验表明，单靠金钱补贴并不能有效提高国家的生育率，但官方也不能不作为。中国人口老龄化问题来势汹汹，新一届领导班子在带领国家走出疫情，提振经济之际，也不得不想方设法缓解“未富先老”的重压。