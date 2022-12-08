中国公卫专家：最终或有八九成民众将感染冠病

中国疾病预防控制中心原副主任冯子健说，当冠病疫情达到第一波高峰时，预计有六成中国民众将受感染，在回落到平稳期时，最终将有八九成民众经历感染。

据《中国青年报》星期三（12月7日）报道，应清华大学邀请，中国冠病联防联控机制专家组成员冯子健星期二（6日）在线上作了一场题为《如何理性面对奥密克戎》的专题报告。

在专题报告中，冯子健对当前和未来疫情发展形势作了判断。他研判，不论（疫情防控）政策以什么样的形式进行调整，中国多数人都难免遭遇一次感染。

在冯子健看来，第一波大规模疫情冲击的到来时间，与不同地区政策调整的方式、调整前的感染者人数、人口流动情况等因素密切相关。

他说：“根据数学模型测算，当第一波大规模冲击达到最高峰时，我们人群中的感染率可能达到60%左右，随后会逐步回落到一个平稳期，最终我们可能80%至90%的人都会经历感染。”

他还提到，在应对第一波大规模冲击过程中，有三件事亟需做好，包括采取适当措施压制疫情感染高峰；医疗系统提前做好应对压力的准备；进一步加快疫苗接种，尤其是患有慢性病的老年人。

冯子健说：“采取适当的压制高峰的措施，包括减少人员聚集、减少人员流动、减少堂食、减少娱乐活动、鼓励非关键工作岗位居家办公等，减轻疫情高峰对医疗系统的压力。

“当然压制高峰的代价是使疫情拖得更长，给社会经济、人民生活带来更大压力。这需要每个城市根据自身情况进行权衡。”

针对疫情高峰可能会给医疗系统带来巨大压力的问题，冯子健认为，需要提前做好医疗服务的流程、模式转换的准备，使没有接触过重症病例的医务人员尽快熟悉冠病诊断、治疗的规则和流程，能够快速识别重症和有重症倾向的病人。此外，还要改进医院的管理模式，保护正在住院的其他各类病患，并尽量减少因医护人员感染而造成的人员压力。

冯子健建议，还未完成疫苗接种的老人尽快接种疫苗，“疫苗对于降低高危老人发生严重疾病风险的效果非常显著。”