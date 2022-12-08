知情人士：荷兰拟就向中国出口芯片设备增加管制

知情人士透露，荷兰官员正计划加入美国的行列，对向中国出口的芯片制造设备实施新的出口管制。

据彭博社引述不具名知情人士报道，荷兰正在考虑禁止向中国出口制造14纳米或更先进芯片的设备。

14纳米是衡量半导体产业技术的行业标准，美国10月7日对中国出台的芯片出口管制措施也是以14纳米为基准。因此，荷兰此次可能出台的管制措施，有一部分内容将与美国一致。

知情人士称，目前荷兰政府就管制措施的商议仍在进行中，还没做出决定，但最快下个月就能达成协议。

知情人士称，荷兰官员倾向于与美国合作，来限制北京取得高端的芯片技术，因为荷兰也面临着与美国相似的国家安全问题。

荷兰首相吕特上个月对彭博电视说，荷兰正在与美国和日本，以及另一半导体生产大国韩国协调相关出口限制。

报道称，这一出口限制很可能会冲击荷兰半导体巨头阿斯麦（ASML Holding）的销售利润，因为阿斯麦可能无法再向中国出售浸入式光刻机。阿斯麦是世界上最重要的先进半导体制造设备供应商之一，在华盛顿遏制北京的行动中，阿斯麦处在了风口浪尖。根据阿斯麦发布的最新年报，在公司去年实现的总收入中，中国就贡献了约15%。

但由于阿斯麦使用的是美国制造的部件，因此华盛顿对荷兰还是有一定的影响力。自10月初以来，华盛顿曾扬言，如果盟友不遵守新的出口管制措施，他们可能会禁止向中国出售含有哪怕是最少量美国技术的外国设备。