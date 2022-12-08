中国交通运输部删除查验跨区域人员核酸健康码要求

中国国务院星期三（12月7日）出台优化防疫新十条措施后，中国交通运输部已删除对跨区域人员查验核酸、健康码和“落地检”要求。

据中国交通运输部网站消息，交通运输部星期三依据新十条要求进一步优化调整客运场站和交通运输工具疫情防控措施，并修订了《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情防控工作指南（第十版）》（以下简称《指南》）。

这部经修改的《指南》称，当局取消了暂停高风险区内的客运场站运营及出入高风险区的客运服务等要求；删除了对跨区域出行人员查验核酸检测阴性证明、健康码和“落地检”有关要求；取消了道路客运乘客信息登记要求；取消了控制低风险区客运场站聚集度和交通运输工具载客率有关要求，明确具备条件的情况下引导乘客分散候车、分散就坐。

《指南》还优化了应对突发疫情的应急预案、应急处置有关要求；优化了城市轨道交通消毒清洁频次要求；细化了防疫宣传有关内容。

《指南》也要求进一步提高行业疫情防控的科学性、精准性，严格落实“非高风险区不得限制人员流动，不得停工、停产、停业”有关要求，不得随意暂停或者限制客运服务，并在当地联防联控机制领导下将运输服务一线从业人员纳入“白名单”管理。同时，要督促进京道路客运经营者落实首都严格进京管理联防联控协调机制关于人员进（返）京的有关规定。

春运、节假日等重点时段，各地交通运输主管部门要按照当地联防联控机制要求，根据当地实际情况，及时优化完善客运场站和交通运输工具疫情防控措施，适当加密消毒通风频次，采用抗原检测或者适当加密核酸检测频次方式，提高高风险岗位从业人员涉疫监测预警的灵敏性。

中国官方星期三（12月7日）进一步放宽冠病防控限制，不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。