中国驻美大使秦刚：希望看到中美合作升温

中国驻美大使秦刚说，大家不愿看到地球气温升高，但非常希望看到中美合作升温。

据中新社报道，中国驻美大使秦刚星期二（12月6日）在华盛顿举行的2022年美中贸委会年度晚宴上发表主旨演讲时，作出以上表述。当晚的主题是“气候变化：共同的挑战与责任”。

他说，近半个世纪以来，中美经贸关系是两国关系的压舱石和推进器。如今，作为世界前两大经济体，中美需要合作且能够合作的空间更大了。“我们不愿看到地球气温升高，但非常希望看到中美合作‘升温’。我们绝不能使压舱石减少分量，让推进器失去动力，而是要加力赋能，推动中美关系这艘巨轮不偏向、不失速，穿越风雨，一路向前。”

秦刚指出，促进人与自然和谐共生就是中国式现代化的主要特征之一，也是中国对世界作出的庄严承诺。中国已宣布力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标，并为此制定了路线图、行动计划和具体举措。

秦刚说：“有人担心中美关系持续紧张对两国经贸合作带来严重影响。我和大家有同样的担心。”

他说，中美互为主要贸易投资伙伴，两国产业深度融合互补，双边合作潜力巨大。但当前，美方将中国定义为“最主要竞争对手”和“最严峻长期地缘政治挑战”，这是严重的战略误读误判。

秦刚说，为此，美方在出口管制、进口限制、投资审查、科技合作、行业监管、产业补贴等方面采取了不少措施，半导体、新能源这些原本的商业机会似乎变成中美商业禁区。这违背了市场经济原则和国际经贸规则，扰乱了全球产业链供应链。

他指出，美国需要经济增长、增加就业、降低通胀、减少债务赤字。健康、稳定、合作的中美经贸关系符合美国自身的利益。泛化滥用国家安全概念，将中美经贸关系政治化、工具化，这绝不是经贸关系互利互惠的应有之义和正常状态。

秦刚认为，小院高墙、脱钩断链损人不利己。“我们不能让国家安全阻碍各自发展经济、改善人民生活的追求。”事关经贸的问题，应该面对中美经济广泛深入交融的客观现实，应该重视工商界的利益和声音，应该遵循商业规律，进行专业的讨论。与中国脱钩就是和世界潜在的最大市场脱离，与中国断链就是与机会断链。

他强调，在峇厘岛会晤后，中美两国元首指示双方团队就宏观经济政策、两国经贸等问题进行对话。“我们希望两国元首达成的共识能够切实落实，两国能够确立对话而非对抗、双赢而非零和的交往基调，推动中美关系重回健康稳定发展正轨。”