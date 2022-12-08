北京发布居家康复指引：严格不外出谢绝探访

中国官方星期三（12月7日）宣布允许符合条件确诊者居家隔离后，北京发布阳性感染者居家康复的健康管理指引，要求居家康复期间严格做到不外出，谢绝一切探访。

据《北京日报》客户端报道，北京市卫生健康委员会星期四发布《新型冠状病毒阳性感染者居家康复专家指引》（以下称《指引》），对冠病阳性者在居家康复期间的健康管理作出了提示。

《指引》要求，阳性感染者居家康复期间严格做到不外出，谢绝一切探访。同住人应做好个人防护，一并遵守居家隔离康复管理要求。阳性感染者应单独居住在通风良好的房间，衣物、床单、毛巾等用品与他人分开存放、洗涤，单独使用餐具。房间内配备体温计、纸巾、口罩等个人防护用品以及消毒产品、带盖的垃圾桶等防疫物资。

《指引》称，阳性感染者进入家中公共区域应佩戴N95口罩。同住人与阳性感染者接触时，或处理其污染物及污染物体表面时，应当做好自我防护；各居室应关闭房门独立开窗通风，房间每日至少上、下午各进行一次开窗通风，每次30分钟以上。中央空调应关闭回风，按照全新风模式运行。卫生间内应加强开窗通风，或开启排气设备进行通风换气。每日至少进行一次房间湿式清扫。

《指引》也提到，除生活必需品和药品外，尽量不要订购其他快递。收取快递、外卖时采取无接触方式，开门时需规范佩戴N95口罩和一次性手套，并在开门前后做好手卫生。

《指引》说，阳性感染者居家康复期间加强健康监测，只要隔离第六、七天连续两次核酸检测Ct值≥35即可解除隔离。

《指引》还提到，阳性感染者常见的症状包括发热、干咳、乏力、嗅觉味觉减退、鼻塞、流涕等。一般普通中青年患者染病后，病程为七天左右，接种过疫苗并完成加强免疫的人群病程更短、病情更轻。部分老年人，尤其70岁以上有基础疾病的老年人病程更为复杂。针对病毒感染大多采用对症治疗，药物所能发挥的作用主要是缓解症状，建议在出现症状的初期对症用药。

同一天，北京市卫健委也发布了《新型冠状病毒阳性感染者社区健康管理专家指引》，提到对于无症状感染者、轻症患者由社区卫生服务机构的全科医生进行评估。对于重型精神病、孕产妇、儿童由专科（妇科、儿科）或保健科医师进行评估。

北京市委书记尹力星期三下午在疫情防控工作领导小组会议上说，疫情防控是一项系统工程，优化调整需要平稳过渡，需要各级各部门各单位及时坚决落实、广大市民群众理解和支持。要坚定信心、团结一致、汇聚合力，高效统筹疫情防控和经济社会发展。

他要求，各级各部门各单位要把思想和行动统一到中央关于疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求上来，认真全面把握和执行各项优化防控措施，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

会议也要求做好进一步优化核酸检测查验工作、优化调整隔离方式、强化社区服务、提升医疗服务水平、强化重点部位防疫管理、加快推进经济复苏发展。