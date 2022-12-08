比亚迪因《降低通胀法》暂不在美销售电动汽车

中国电动汽车巨头比亚迪高管称，该公司因美国实施《降低通胀法》而暂时不考虑在美国销售电动汽车。

据彭博社星期三（12月7日）报道，比亚迪执行副总裁李柯星期二（6日）说，《降低通胀法》有碍美国电动汽车的普及，希望美国能够修改一些措辞，至少允许中国供应商参与某些过程。

李柯说：“我们目前不打算在美国卖车，需要再看看接下来的情况。我们将继续投资于电动校车和电池组件，但在消费汽车方面，我们尚未做出决定。”

作为一家拥有庞大制造能力，并拥有从电池到芯片的垂直整合供应链的汽车制造商，比亚迪势必会因华盛顿降低对华依赖性的努力而受损。

美国总统拜登8月份签署的《降低通胀法》正推动全球电动汽车生产商在北美生产更多汽车，并帮他们从中国之外采购关键矿物材料。

李柯称，欢迎美国加强自身供应链的努力，但《降低通胀法》有碍美国电动汽车的普及，并希望美国能够修改一些措辞，至少允许中国供应商参与某些过程。

这部法律受到欧洲、中国、韩国和日本汽车制造商和电动汽车电池制造商的广泛批评。

鉴于消费者对新能源汽车的旺盛需求，比亚迪打算在美国建设一个专门的电池生产基地。李柯说，相关规定要求从与美国签有自由贸易协定的国家采购原材料，必然不包括中国，这一点很让人“困惑”。