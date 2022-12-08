港大教授建议香港参考大陆以快测代替强检

中国大陆星期三（12月7日）宣布放宽防疫措施，一般场所无须扫健康码及以快速抗原测试代替频繁的核酸检测。香港大学医学院生物化学系教授金冬雁说，香港可参考大陆新做法，用快测代替强检。

据网媒“香港01”报道，金冬雁7日受访时说，过往大陆防疫措施，例如大规模核酸、小量个案即封锁小区、封城的做法，属低效甚至是无效的高成本做法，不太适合目前疫情发展，并称这次放宽防疫措施恰当。

观乎香港疫情，金冬雁指大陆新措施有香港可参考的地方，例如大陆正减少做核酸检测，改以抗原、即快测代替，香港强检做法也可作优化，包括在有配套确保情况下，以快测代替核酸。香港有条件放弃一些高成本低效益做法，包括永远做这么多核酸，防疫开支80亿港元（下同，14亿新元）都变800亿港元。

至于疫苗通行证方面，金冬雁说，目前仍有11万长者未接种疫苗，数字令人担忧。香港死亡率也徘徊在一个水平，鼓励长者接种至关重要，在无其他催针手段情况下，应维持疫苗通行证，直至长者三针接种率达到90%或95%。

大陆这次放宽防疫措施是否意味着陆港通关在望？金冬雁说，通关事宜非香港可决定，仍然视乎大陆政策，但预料大陆若想重新与世界联通，第一步是先与香港联通，香港可先做其他安排配合，例如将防疫措施放宽至允许入境0+0（免除隔离措施）等。

不过，金冬雁预计大陆地大人多，在个别城市或将出现海啸式暴发个案，形同香港第五波疫情。

他说，大陆控制疫情有三个关键点，一是疫苗接种情况，尤其是长者，建议应引入效力较好的复必泰疫苗；二是有足够冠病口服药及完善机制，确保口服药可快速派送至有需要人士；三是利用现有方舱做长者逆隔离，保护未打针及高风险的长者。

金冬雁补充说，大陆已做惯严控方式，最重要是放宽后的配套是否能跟上，例如快测阳性呈报等，“都是一个挑战”。