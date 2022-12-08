袁家军接替陈敏尔出任中共重庆市委书记

中共二十大后地方“一把手”调动本周持续。中共政治局委员、“航天系”官员代表袁家军接替陈敏尔出任重庆市委书记。

据新华社星期四（12月8日）报道，中共中央日前决定，陈敏尔不再兼任重庆市委书记、常委、委员职务，袁家军兼任重庆市委委员、常委、书记。

今年60岁的袁家军是吉林通化人，是近年来在中国政坛崭露头角的“航天系”官员代表之一。

公开资料显示，袁家军1984年从北京航空学院（现为北京航空航天大学）飞机设计与应用力学系毕业后，又于1987年中国航空航天工业部第五研究院取得硕士学位，随后留院任职。

1995年，33岁的袁家军成为神舟一号飞船系统常务副总指挥，随后又相继担任神舟二号至五号飞船系统总指挥，期间还获得北京航空航天大学博士学位。2007年，袁家军45岁时出任中国航天科技集团副总经理，主管宇航业务。

2012年，袁家军从航天系统空降地方，先后出任宁夏回族自治区党委常委、宁夏自治区政府常务副主席等职。2014年他调往沿海经济大省浙江，相继担任常务副省长、省委副书记、省委政法委书记等职。袁家军在2017年出任浙江省长，2020年出任省委书记。

中共中央星期三（12月7日）宣布，袁家军不再兼任浙江省委书记、常委、委员职务。

今年62岁的陈敏尔是浙江诸暨人，1981年8月参加工作，1982年9月加入中国共产党。他早年在浙江省工作，曾担任浙江省绍兴县委书记、宁波市委副书记。他还曾担任浙江日报报业集团社长、党委书记、浙江省委常委、宣传部部长，负责浙江省的宣传工作。

2012年，陈敏尔首度跨省履新，调任贵州省担任省委副书记、代省长，隔年转正升任省长。他也在2015年升任贵州省委书记，隔年当选贵州省人大常委会主任。

2017年，陈敏尔再度跨省履新，到重庆市担任市委书记。