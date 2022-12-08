台内政部长徐国勇请辞获批

台湾行政院星期三（12月7日）证实，行政院长苏贞昌已同意内政部长徐国勇请辞，并由内政部政务次长花敬群代理部长职位，成为九合一选后首位请辞的内阁部长。

综合台湾《联合报》《中国时报》《自由时报》和中央社报道，台湾行政院本月5日证实，徐国勇因个人健康为由向苏贞昌请辞，但获得苏贞昌慰留，希望徐国勇留下一同打拼。但台湾行政院发言人罗秉成星期三说，几经慰留后徐国勇仍盼准辞，苏贞昌也表示尊重徐国勇的决定，批准徐国勇辞职。

罗秉成引述苏贞昌表示，特别感谢也肯定徐国勇担任公职期间以来的贡献，也请徐国勇保重身体。

罗秉成还说，苏贞昌也已指定花敬群代理部长一职。

徐国勇幕僚也于星期三在社交媒体转达请辞心声。徐国勇表示：“全家感谢总统的栽培信任，永铭在心，也感谢历任长官的支持，得以有此服务国人机会。”徐国勇并感谢所有同事，说：“缘起缘灭！有缘必能在社会民间各个领域相会。”

九合一选举后，民进党大败，外界认为台湾社会治安恶化是民进党败选的主要原因之一，同时也传出选举后徐国勇便已将办公室清空，将离开内阁。对此，台湾行政院曾在本月1日称，无法证实清空传闻，但未有任何一位内阁首长提出辞呈；徐国勇当天则说，政务官本来就是随时下台，“缘起缘灭”，这没什么。

据了解，徐国勇在选前就已透露，他已担任内政部长许久，无论选后结果如何，他都该辞职，不应恋栈。

随后，徐国勇在5日因健康因素向苏贞昌请辞获慰留，同日也向立法院内政委员会请假。据了解，徐国勇5、6两日因为气喘发作，住院观察。

至于徐国勇的下一步，亲近友人称，仍有待观察下一波政局的变化，目前暂时休息，没有其他打算。外界也传出屏东县长潘孟安将接任徐国勇担任内政部长。