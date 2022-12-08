香港海洋公园上财年亏损18亿港元

香港海洋公园星期三（12月7日）公布2021年至2022年财政年度业绩。财报显示，截至2022年6月底，海洋公园整体收入按年增38.5%，但仍录得逾18亿港元亏损，为20年来新高。

综合《明报》和中新社报道，根据财报，海洋公园收入达5.45亿港元（下同，9500万新元），香港特区政府向海洋公园提供近10.8亿港元资助，该年度支出为11.88亿港元，即录得4.362亿元经营盈余；亏损净值为18.424港亿元，当中涉及一笔17.634港亿元的物业、机器及设备减值。

换算之下，海洋公园在2022年度录得18.157港亿元亏损。《明报》翻查2001年至今海洋公园业绩报告，今年公园年度亏损为20年来最高，自2016年以来，除2020年外均录得亏损。

报告指出，在冠病疫情影响下，海洋公园和水上乐园分别于今年1月6日至4月20日和今年1月6日至5月13日被港服强制临时关闭，公园经营下，资产可能减值，加上公司未来营运模式改变，备件可能变得冗余。今年6月30日海洋公园公司银行结余及现金约13.12港亿元，较一年前约7.113亿港元增加84%。

香港海洋公园2022年录得140万入场人次，与上一年度相若，而去年新开的水上乐园带来20万人次，海洋公园收入按年上升15.6%，连同水上乐园，整体收入按年上升38.5%，每名访客平均消费也增加21.2%。

海洋公园行政总裁黄嗣辉说，各种入境防疫管制措施令公园接待旅客业务几乎停顿，公园趁此全力提升本地访客体验，开拓园外的新收入来源。他称，虽经历艰难一年，新业务拓展项目配合水上乐园开幕，使公司得以在2021至2022年度恢复若干增长动力。