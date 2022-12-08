台湾出口额写下近七年最大跌幅

台湾财政部星期三（12月7日）公布，11月台湾出口额为361.3亿美元（下同，490.4亿新元），同比减少13.1%，连续三个月负成长，为七年以来最大跌幅。台湾进口额为327亿美元，同比下降8.6%。

综合台湾《经济日报》《工商时报》等报道，受全球终端需求下滑、产业链持续进行库存调整影响，台湾11月出口额降低；进口额随原物料行情普遍回落、厂商备料趋于审慎而减少。

当日发布的主要货品相关数据表明，对台湾出口而言极为重要的电子零组件，出口额为151.5亿美元，同比下降4.9%，终止42连红。

台湾11月对中国大陆与香港的出口额为135.6亿美元，同比减少20.9%；累计1月至11月，台湾对大陆与香港的出口额为1716.4亿美元，较上年同期减少1.6亿美元。

台湾财政部官员称，台湾12月出口额预估年减8%至12％，第四季出口额恐同比下降逾7％，或为近10个季度以来首次单季出口衰退。

另据中央社报道，台湾主计总处星期二（6日）公布的数据显示，台湾11月消费者物价指数（CPI）年增率为2.35%，是九个月以来最小涨幅，但食物类CPI上涨幅度仍大，同比增长4.12％。

台主计总处称，受新台币贬值影响，以新台币计价的进口物价指数年增率达12.62%，输入型通货膨胀压力尚未纾缓。