习近平在沙特媒体发文：中沙将加强全面战略伙伴关系

正在沙特阿拉伯访问的中国国家主席习近平在沙特媒体上发文称，中方将以这次访问为契机，同沙特加强全面战略伙伴关系，共同倡导独立自主，携手反对外部干涉。

据中新社报道，在抵达利雅得出席首届中国—阿拉伯国家峰会、中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问之际，习近平星期五（12月8日）在沙特《利雅得报》发表题为《传承千年友好，共创美好未来》的署名文章。

习近平在文章中写道，这是一次传承之旅，更是一次开创之旅，目的是发扬光大中阿、中海、中沙传统友好，开启中国同阿拉伯世界、海湾阿拉伯国家、沙特阿拉伯关系新时代。

文章写道，当今世界正经历百年未有之大变局，中国和阿拉伯国家都面临实现民族振兴、加快国家发展的历史任务。新形势下，中国将同阿拉伯国家传承友好精神，携手构建面向新时代的中阿命运共同体。中国将同阿拉伯国家继续高举不干涉内政旗帜，坚定支持对方维护主权和领土完整，共同维护国际公平正义。继续合作共建“一带一路”，不断扩大粮食、能源、投融资、医疗等领域务实合作，实现更高质量、更深层次的互利共赢。继续携手落实全球发展倡议和全球安全倡议，给变乱交织的地区注入更多稳定性，为和平与发展事业增添更多正能量。继续共同弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，以文明交流超越文明隔阂、以文明互鉴超越文明冲突，促进人民相知相亲，共建美美与共的文明百花园。

文章写道，海湾合作委员会一体化进程成效显著，是全球最具活力的地区组织之一。长期以来，中国同海合会国家关系保持健康稳定发展，各领域合作范围广、程度深、成果实。过去10年，中海关系更是枝繁叶茂、硕果累累。面向未来，中国将以建立并加强中海战略伙伴关系为契机，同海合会国家巩固传统友好，深化互信，继续坚定支持海合会国家维护主权、独立、安全、稳定，继续支持海方加快一体化建设、实现多元化发展。中国将同海方一道，打造更加立体的能源合作新格局，加快推动金融投资合作新发展，培育人文合作新亮点，拓展创新合作新领域，深化中海利益融合。

文章称，沙特是全球重要能源输出国和二十国集团成员。中沙建交以来，双边关系蓬勃发展，过去10年中沙合作更是阔步前行。中方将以这次访问为契机，同沙特加强全面战略伙伴关系，始终不渝相互理解、相互支持，共同倡导独立自主，携手反对外部干涉。加强共建“一带一路”倡议同沙特“2030愿景”对接，推动各领域务实合作走深走实，深化两国利益融通、民心相通。加强在联合国、二十国集团、上海合作组织等多边机制内协作，共同践行真正的多边主义，为维护中东和平稳定、促进世界发展繁荣作出更大贡献。

习近平是应沙特阿拉伯国王萨勒曼邀请，于12月7日至10日赴沙特首都利雅得，出席首届中国—阿拉伯国家峰会、中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会。这是习近平自2016年以来首次访问这个世界最大石油出口国。