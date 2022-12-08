国药集团据悉重启中国中药收购计划

知情人士透露，中国医药集团有限公司将重启对中国中药控股有限公司的收购计划，估值约为40亿美元（约54.29亿新元）。

据彭博社星期四（12月8日）引述不具名知情人士报道，目前国药集团正与顾问商讨将中国中药私有化的新提议，即以每股6港元（约1.05新元）的估价将中国中药私有化，但尚未作出最终决定。

知情人士称，收购要约可能将在未来几周内提出，审议工作仍在进行，报价的细节可能出现变化。

消息传出后，中国中药的股价星期四大涨17.2%，稍早一度飙升28%，是2013年以来最大的盘中波动。该公司的市场价值为222亿港元（约38.69亿新元）。

中国中药的一位发言人回应称，公司未收到任何关于国药集团拟对中国中药进行私有化的相关信息，所述问题为不实信息。国药集团暂未回复置评请求。

中国中药2021年曾透露，国药集团正研究将公司私有化，但同年8月又宣布国药集团决定不再推进这项私有化计划。国药集团是中国中药的控股股东，持有中国中药约32%的股份。

彭博社报道称，如果这项交易成立，将是自2020年家电制造商海尔电子集团有限公司以54亿美元收购通用电气以来，香港上市公司最大的私有化交易。这项交易将给中国中药的投资者带来近60%的溢价。中国中药控股周三（7日）的收盘价为每股3.77港元。