中国专家：欧美拟对中国出口钢铝加征关税与国际合作背道而驰

中国发展战略学研究会副理事长王元丰说，欧美拟以减少温室气体排放和过剩产能为名，要对中国出口到欧美的钢铁和铝加征关税的做法，是与国际合作背道而驰。

也是北京交通大学碳中和科技与战略研究中心主任的王元丰星期四（12月8日）在《环球时报》发表的署名文章中，作出以上表述。

他说，近日，有美国媒体称，欧美达成意向，以减少温室气体排放和过剩产能为名，要对中国出口到欧美的钢铁和铝加征关税。虽然就此真正达成协议还要等一段时间，但这种做法不仅遭到了中国政府的反对，也受到了国际舆论的批评。显而易见，这对欧美挂在嘴边的“应对气候变化”毫无益处。

王元丰指出，对国外进口的钢铁和铝征收额外关税，这不是美国政府的新动作。在特朗普政府时期，美国以危害国家安全的名义，曾经要对欧盟出口到美国的钢铁和铝采取这个措施。在遭到欧盟的强烈反对后，2021年拜登政府与欧盟谈判通过采用所谓的关税配额制度(TRQ)，也就是给欧盟国家一定数量的钢铁和铝免征额外进口配额才平息争端。特朗普政府当时挥舞这个关税大棒时，就有不少人认为这个做法与国家安全和经营成本无关。

他提到，今天拜登政府用特朗普政府时期的关税“旧瓶”，装应对气候变化的“新酒”，实际上也同样不能真正降低温室气体排放，反倒是像当年民主党批评特朗普政府说的，使美国政府有借口绕过国会对其他国家进口产品加征关税，为利益集团牟利。

美国《华尔街日报》曾指出，从2018年3月到2022年8月，对超过进口配额的钢铝产品征收的关税，让美国饮料制造商损失了约17亿美元（下同，23亿新元）。在这17亿美元中，约90%以上被美国和加拿大的国内铝生产商与冶炼厂获得，只有约1.2亿美元到了美国政府的口袋里。

王元丰称，有能源咨询公司估计，全球钢铁生产每年排放约34亿吨碳，占全球排放量的7%。而中国的钢铁产量、铝产量均占全球的一半以上，优化钢铁和铝生产自然也是我国应对气候变化需要考虑的重要因素。然而，据统计，2021年中国钢材出口共6689.5万吨，其中出口到欧洲和美国的钢材比例很低，出口到欧洲的比例是6.8%，出口到美国的不足2%。

他说，因此，对中国出口的钢铁和铝加征关税的借口完全是站不住脚的。不要忘了，美国挑起对华贸易战已五年多，2021年中美贸易超过7500亿美元，达到历史最高。2022年的贸易数据还在继续增长，很可能又创下新高。对中国加征关税既解决不了贸易问题，更不可能是应对气候变化的途径。

王元丰说，美国政府非常清楚中美气候合作的重要性。在《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会(COP27)期间，美国气候谈判特使约翰·克里为能够与中国气候谈判代表解振华说上话而感到高兴，认为这是与中国在气候合作方面的进展。这次COP27在减少温室气体排放、减缓气候变化方面没有什么新进展，已经让很多国家和国际机构非常忧虑。因此，美国也好、欧盟也罢，不要与国际气候合作背道而驰，在全球合作共同应对气候变化的大局上不要打折扣，更不要做不利于国家间气候合作的事。

他在文章结尾中写到，应对气候变化各国要相向而行，口头上合作、行动上排斥，是万万不可的。人类正处在应对气候变化的紧急时期，各国没有更多时间浪费在口头指责和设置壁垒上。全球气候危机经不起风雨起伏，中美欧气候合作是人类应对气候挑战的基础之一，努力打牢才能让全球共同努力争取的巴黎协定目标变成现实。