台学者：大陆对台“软的不会更软，硬的可能更硬”

对于大陆对台政策的走向，有台湾学者研判，北京会采用“软硬两手”，而且“软的不会更软，硬的可能更硬”。

据中时电子报报道，政治大学国关中心星期五（12月8日）举办“中共二十大政治菁英甄补：趋势与挑战”研讨会，淡江大学中国大陆研究所荣誉教授赵春山发表题为“习近平的‘中国治理’：老问题与新挑战”主题演讲时，提出上述观点。

赵春山说，过去的台海情势，都是美国一个动作，大陆一个反应。但是现在不一样，中共二十大报告中说“台湾是中国的台湾。解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。”赵春山认为，这显示中共将紧抓两岸关系的主导权和主动权，转守为攻。

赵春山说，大陆现在要建立对台统一联合战线，未来五年台湾面临大陆的促统压力大于反独，将是“促统和反促统的斗争”。大陆会以“促和、促谈、促统”来实现两岸完全统一，过程采“软硬两手”，今后“软的不会更软，硬的可能更硬”，统一战线会联合“爱国统一力量”，拉拢“维持现状”者，打击“反对统一”者。

至于“两制台湾方案”，赵春山分析，大陆会在经济、军事和外交各方面，对台“极限施压”，迫使台湾接受“两制台湾方案”，或提台湾自己的统一方案进行两岸协商。他还说，中共智库正积极进行统一后的“台湾治理研究”。

赵春山最后说，如果北京决定对台用武，将采用“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城”的战略。他解释，伐谋是强调战略定力，谋定而后动；伐交是远交近攻，阻止台湾与外部的联系；伐兵为运用军事力量威慑，对台“使用武力威胁”或“威胁使用武力”；攻城是首战即终战，不会造成尾大不掉的结果。