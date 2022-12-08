中国发布居家治疗指南：连续两天核酸Ct值不少于35即可外出

中国官方星期三（12月7日）宣布允许符合条件确诊者居家隔离后，星期四（8日）再发布冠病感染者居家治疗人员指南，提出居家治疗人员症状明显好转或无明显症状，自测抗原阴性并且连续两次冠病病毒核酸检测Ct值≥35（两次检测间隔大于24小时），可结束居家治疗，恢复正常生活和外出。

据“健康中国”微信公号消息，中国国务院联防联控机制8日发布新冠病毒感染者居家治疗指南》（以下称《指南》），对冠病感染者居家治疗作出提示。

《指南》列明，未合并严重基础疾病的无症状或症状轻微的感染者，以及基础疾病处于稳定期，无严重心肝肺肾脑等重要脏器功能不全等需要住院治疗情况的感染者可在感染冠病后居家治疗。

根据《指南》，在条件允许情况下，居家治疗人员尽可能在家庭相对独立的房间居住，使用单独卫生间。家庭应当配备体温计（感染者专用）、纸巾、口罩、一次性手套、消毒剂等个人防护用品和消毒产品及带盖的垃圾桶。

《指南》称，居家治疗人员应当每天早、晚各进行一次体温测量和自我健康监测，如出现发热、咳嗽等症状，可进行对症处置或口服药治疗。症状者无需药物治疗。如患有基础疾病，在病情稳定时，无需改变正在使用的基础疾病治疗药物剂量。

《指南》要求，居家治疗人员如出现呼吸困难或气促、经药物治疗后体温仍持续高于38.5摄氏度超过三天等情况，可通过自驾车、120救护车等方式，转至相关医院进行治疗。

《指南》提到，居家治疗人员非必要不外出、不接受探访。居家治疗人员要做好防护，尽量不与其他家庭成员接触。居家治疗人员需根据相关防疫要求进行抗原自测和结果上报。

《指南》要求，居家治疗人员不与家庭内其他成员共用生活用品，餐具使用后应当清洗和消毒。如家庭共用卫生间，居家治疗人员每次用完卫生间均应消毒；若居家治疗人员使用单独卫生间，可每天进行一次消毒。

《指南》提及，居家治疗人员可通过药品网络销售电商等购买抗原检测试剂，也可通过所在的社区或辖区基层医疗卫生机构协助购买抗原检测试剂。社区和基层医疗卫生机构要为辖区内有需求的居家治疗人员，特别是老年人，提供获得抗原检测试剂的便利。

《指南》称，居家治疗人员可以按照说明书要求和流程自行进行检测和结果判读，也可以联系基层医疗卫生机构签约服务医务人员，在其远程指导下完成检测和结果判读。养老机构工作人员要在有需要时，按照说明书要求和流程为养老机构内的老年人进行抗原检测和结果判读。