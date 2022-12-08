“涨”获选台湾2022年度代表字

台湾2022代表字大选票选结果星期三（12月7日）出炉，“涨”字在55个候选字中拔得头筹，获选为2022年度代表字。票选第一至第10名的2022年度代表字，依序为涨、撑、骗、假、望、盼、困、乱、转、伪。

据台湾《联合报》报道，台湾2022代表字大选由中国信托文教基金会与《联合报》合办，邀来各界名人专家和素人推荐55个代表字，历经26天，累积民众电话与网络、简讯投票共计7万5385票。

“涨”字由中华电信董事长谢继茂推荐。他说，今年受到俄乌战争、能源吃紧、疫情未平、供应断链、美国货币紧缩政策等多重因素影响，造成物价上涨。在总票数7万5385中，“涨”拿下了7871票，比第二名的“撑”（6768票）多了1103票。

“撑”字由中信文教基金会董事长冯寄台推荐。他说，冠病疫情让世界苦撑三年，撑到台湾边境开放，迎向更多挑战：全球经济衰退、紧张的两岸关系等。台湾人凭着韧性，百年来撑过许多难关，未来定能逆风撑船，突破困境。

激烈的选战之下，新竹市前市长林智坚的“论文门”引发“一尸多命”，其核弹级的爆炸力迄今仍持续垄罩台湾政坛。此次代表字大选，众多网友敲碗期待“抄”字，可惜并无推荐人推荐此字。但包括第三名的“骗”、第四名的“假”与第10名的“伪”、第11名的“拗”与第13名的“剽”，也都跟论文案有关。

台湾政大传播学院教授苏蘅推荐的“骗”字拿下6595票居第三名。其推荐理由指出，从柬埔寨人蛇诈骗，到学历论文抄袭造假，欺骗冲击社会信任，希望早日重拾人心良善。

台湾教育部前部长曾志朗推荐“假”字。他指出，社会假象不断，高官假情假义、假公济私、假装不认识。社会充斥假新闻、假讯息；学术界出现假论文、假学历，造成假教授、假博士与假硕士。监狱假释真放、柬埔寨假聘用真诈骗、论文假机密真封存，担心台湾变成假民主真独裁。

台大医院院长吴明贤推荐“伪”的理由是“论文抄袭、学历真假、疫苗效果、种类和剂数纷争、社群网络疫情讯息之乱，真伪难分难解，至为关键的一年。”

104人力银行董事长杨基宽推荐“拗”，其理由简短有力—政治人物与生俱来的乌贼基因。作家王正方推荐“剽”的理由同样让人拍案叫绝—剽窃：抄袭他人著作，取他人财物。剽，票字旁边一把刀，割收选票。

台湾年度代表字大选活动，已迈入第15年，年年获得台湾民众热烈参与和电子媒体的关注，从2008年的“乱”、2009年的“盼”、2010年的“淡”、2011年的“赞”、2012年的“忧”、2013年的“假”、 2014年的“黑”、2015年的“换”、2016年的“苦”到2017年的“茫 ”、2018年的“翻”、2019年的“乱”、2020的“疫”、2021年的“宅”，每个字都刻画了当年的社会意向与民众想法。

巧的是，新加坡2022年度汉字也是“涨”。由新加坡《联合早报》主办的“字述一年”汉字投选活动星期三（7日）揭晓结果，“涨”字以3899票领头，时隔11年再度当选年度汉字。