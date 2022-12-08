美印第安纳州起诉TikTok向未成年推送成人内容

美国印第安纳州星期三（12月7日）对短视频平台抖音海外版TikTok提起两项诉讼，指控该平台在内容和数据安全方面欺骗消费者，向青少年推送成人内容。

综合路透社和《华尔街日报》报道，印第安纳州检察长、共和党人罗基塔（Todd Rokita）办公室在一份声明中指控，中国科技巨擎字节跳动旗下的TikTok违反了该州的消费者保护法，未能保护年轻用户，在数据安全方面也做出误导性声明，没有披露中国政府有可能获取消费者敏感信息。

声明称，TikTok在苹果和安卓应用商店上的年龄评级为12岁以上，但它的演算法会向未成年人推送包括与性、酗酒、吸毒等话题相关的成人内容，欺骗了年轻用户和他们的父母。

声明指控，TikTok的演算法意在让年轻用户上瘾，并向年轻群体推广不适合他们的有害内容。声明还引用了多项研究和报告，将大量使用TikTok应用的行为与青少年精神疾病联系起来，这些病症包括饮食失调和抑郁症。

另外，声明指控Tiktok掌握着美国用户高度敏感的个人资料，并声称这些信息得到了充分的保护。声明称，中国政府已经对Tiktok收集的数据表现出兴趣，北京可以用它来监视甚至勒索美国的用户。

印第安纳州称，这是该州首次针对TikTok和字节跳动发起诉讼。《纽约时报》引述罗基塔办公室称，印第安纳州要求对每项违规行为处以最高5000美元（6786新元）的罚款，并要求州高等法院下令禁止TikTok将自己推销为适合青少年的应用程序。

TikTok的一名发言人称，公司对这一未决诉讼没有评论。

同一天，德克萨斯州州长阿伯特（Greg Abbott）命令所有德克萨斯州的机构在政府发放的设备上禁止TikTok。阿伯特在推特上发文称，中共对美国的网络安全构成了越来越大的威胁。

在印第安纳州和德克萨斯州对TikTok采取行动前，马里兰州长霍甘（Larry Hogan）和南卡罗莱纳州的共和党籍州长麦克马斯特（Henry McMaster）已要求在州政府设备上禁用TikTok。

综合台湾《联合报》和中央社报道，台湾数位部官员本周称，抖音、TikTok（国际版）与小红书属于“危害国家资通安全产品”，先前就已经限制公共部门的资通设备及所属场域使用。

台湾国科会主委吴政忠星期四也在立法院上说，抖音主要问题在于传播假信息，并预告行政院将于月底召开资安会报，讨论相关软体的处理配套与方针。