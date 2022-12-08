汇丰调查：逾七成中国大陆中型企业预计明年收入增长

一项调查显示，中国大陆中型企业对明年的业务增长抱有信心，逾七成预计收入有望增长。

据中新社报道，汇丰集团星期四（12月8日）在上海发布一项面向全球中型企业的调查结果，结果显示，得益于技术创新和内需增长等因素的推动，中国大陆中型企业对明年的业务增长抱有信心，高达77%的受访企业预计2023年其收入有望实现增长，另有四分之三受访企业计划拓展新的海外市场。

汇丰此次在全球14个市场访问了2100多家年收入在1000万美元（约1356万新元）至5亿美元之间的中型企业。调查显示，超过四成的中国大陆受访企业认为，技术创新带来的效率提升，以及持续增长的内需是推动他们增长的两大主要动力。

从国际业务来看，63%中国大陆受访企业继续看好明年国际贸易环境。受此预期推动，75%的受访企业计划开拓新的海外市场，高于全球平均水平的64%。

汇丰银行（中国）有限公司副行长兼工商金融总监马健说：“当前全球经济增长放缓，多国通胀持续，能源价格高企，这些不利因素给全球企业带来了挑战，但与此同时，全球经济的变局也会带来新的商机。我们的调查显示，中国大陆企业正积极部署未来一年的发展，计划明年开展并购或是寻求外部投资来支持业务拓展的企业分别达四成左右。这些举措不仅有助于他们在未来一年中抵御逆风、实现增长，也能在全球经济的变局中抓住机遇。”

在期待增长的同时，受访中国大陆企业也深知明年业务充满挑战，包括：需要进一步控制和降低成本、确保有优质的供应商，部分企业担心其产品和服务的市场需求可能不足。对此，受访企业正通过多项举措来积极应对，45%受访企业未来一年将投资重点聚焦于拓展新市场、42%将投资销售渠道、41%将致力于提升员工技能、38%受访企业计划推出新的产品和服务。