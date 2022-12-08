中国专家：冠病回归乙类管理条件日趋成熟

中国工程院院士张伯礼称，冠病回归乙类管理的条件已日趋成熟，但降级管控的举措是疫情防控的重大调整，应坚持稳中求进、走小步不停步，适时有序作出调整。

中国在2020年1月将冠病纳入法定传染病乙类管理，但采取的是甲类传染病的预防、控制措施。

张伯礼星期三（12月7日）对《科技日报》说，现在看来，当时的决策依然是明治果断的，避免了数亿人被感染，挽救了数十万计生命，为疫苗、药物研发、积累治疗经验赢得了时间，为冠病疫情防控取得阶段性成果奠定了基础。

但张伯礼称，在全球流行近三年后，随着病毒的不断变异，其致病力逐渐减弱趋势明显。如本轮疫情广州市累计报告本土感染者超过16万例，无症状感染者占感染者总数约九成，重症、危重症仅四例，无死亡病例。“从病毒及疾病特点看，当下延续甲级管理的必要条件已经明显逐渐减少。”

“新冠肺炎是否继续按照甲类传染病管理需要进行重新考量，如何调整更符合统筹疫情防控和经济社会发展的要求。”张伯礼认为，综合来看，冠病回归乙类管理的条件日趋成熟。

据介绍，中国传染病管理方式的主要依据来自传染病的传染性和致病力。对于传染性强、致病力强、病死率高的传染病，一般归为甲类或乙类甲级管理，管控措施一般是采取强制性隔离、疫区封锁等；对于致病力强、病死率高，但传播能力有限，对社会造成一定危害的传染病，归为乙类；对于传染性强、致病力弱、病死率低的传染病，一般归为丙类。

张伯礼说，将冠病回归到乙级管理，可以将大量的医疗资源从方舱医院中释放出来，回归到正常的诊疗中；在抢救冠病患者中，可以将精力重点放在重点人群上；也可以为未来进一步优化防控措施提供一定的法律依据，做到有法可依。

不过他也认为，将冠病降级管控的举措，是疫情防控的重大调整，对人民生活、经济社会都将产生巨大影响。应坚持稳中求进、走小步不停步，根据病毒变异和疫情变化综合研判，以变应变，适时有序做出调整。“冬天已然来到，春天不远了，何况来年还是早春。”