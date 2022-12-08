台防疫指挥官：大陆可能出现医疗挤兑

对于中国大陆放宽防疫措施，台湾防疫指挥中心指挥官王必胜认为，大陆可能会出现医疗挤兑，他呼吁在陆台湾人若有需要可以考虑返台。

据联合新闻网报道，王必胜星期四（12月8日）说，中国大陆已有新的10点防控原则出来，比原先的严格管控措施放松了很多。大陆官方公布数据显示确诊数字在下降中，台湾方面评估认为，可能是因为当地裁撤了许多核酸检测点，加上快筛供给状况、通报系统顺畅情况都不明，因此确诊数字不升反降。

但王必胜说，确诊数下降只是暂时情形，所有国家经历第一波（大规模）疫情时，都会出现混乱，最直接的就是医疗量能出现问题。有外国文献分析，当中国大陆疫情达尖峰时，加护病房需求将高达110万，而当地目前只有6万，医疗挤兑将会是个大问题。

他说，届时医疗资源不易取得，在大陆的台湾人，未来两三个月内，家中有高龄长者、本身有严重疾病、未完整接种疫苗，或家有幼儿者，都可考虑返台接种疫苗，或是回到台湾就医。

中国大陆官方星期三（12月7日）进一步放宽冠病防控限制，允许无症状、轻症患者居家隔离，并将以抗原检测取代大规模全员核酸检测。中国疾病预防控制中心原副主任冯子健说，当冠病疫情达到第一波高峰时，预计有六成中国民众将受感染，在回落到平稳期时，最终将有八九成民众经历感染。