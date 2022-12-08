中国发布抗原检测应用方案：结果阳性需报告

继星期四（12月8日）上午发布冠病感染者居家治疗人员指南后，中国官方下午再发布冠病抗原检测应用方案，要求所有自主进行抗原检测人员如果检测结果阳性必须报告。

据中国国家卫健委网站消息，中国国务院应对疫情联防联控机制8日综合组制定了《新冠病毒抗原检测应用方案》（以下称《方案》），《方案》指明，有自主抗原检测需求人员、人员密集场所的人员（大型企业、工地、大学等），以及居家老年人和养老机构中的老年人可进行自主抗原检测。所有人员均可以按照自主、自愿的原则，随时进行自我抗原检测。

根据《方案》，抗原检测结果阳性，有自主抗原检测需求人员向所在地基层医疗卫生机构报告抗原检测阳性结果。没有症状或症状轻微时，居家隔离治疗，按照居家隔离治疗人员用药指引，选择适宜的药物进行治疗。症状加重时，由辖区基层医疗卫生机构及时协助前往医疗卫生机构发热门诊就诊。抗原检测阴性，可以正常工作、学习、生活。

《方案》称，抗原检测结果阳性，人员密集场所的人员向所在机构及所在地基层医疗卫生机构报告抗原检测阳性结果。无症状或症状轻微时，暂停工作或学习，在居所进行隔离治疗，按照居家隔离人员用药指引，选择适宜的药物进行治疗。症状加重时，及时前往所在机构内设的医疗机构或者辖区的医疗卫生机构发热门诊就诊。抗原检测阴性，可以正常工作、学习、生活。

根据《方案》，至于居家老年人和养老机构老年人，抗原检查结果阳性，由其家人或者养老机构向所在地基层医疗卫生机构报告抗原检测阳性结果。无症状或症状轻微时，居家老年人按照居家隔离人员用药指引，在辖区基层医疗卫生机构签约服务医务人员指导下，选择适宜的药物进行居家治疗。养老机构选择相对独立的房间，按照居家隔离人员用药指引，在内设医疗机构医务人员指导下，选择适宜的药物进行治疗。无论是居家老年人还是养老机构老年人，症状加重时，都应当及时前往三级医院就诊。抗原检测阴性，可以正常生活。

《方案》称，有自主抗原检测需求人员可通过零售药店、网络销售平台等渠道购买抗原检测试剂，进行自测。人员密集场所的人员自主抗原检测时自行购买抗原检测试剂；参加所在机构要求的抗原检测时，由所在机构发放抗原检测试剂。居家老年人和养老机构老年人均可自主购买抗原检测试剂。其所在地级市/区县，要按照辖区老年人数量及每周抗原检测频次，免费为老年人发放抗原检测试剂。

《方案》列明，有自主抗原检测需求人员根据自主意愿随时检测，人员密集场所的人员可以随时自主进行抗原检测，也可以按照所在机构（企业、工地、大学等）要求开展规定频次的抗原检测。居家老年人和养老机构老年人应当每周开展两次抗原检测，也可以随时自主进行抗原检测。