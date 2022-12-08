港府明年研议冠病疫苗接种是否恒常化

香港特区政府说，他们将在明年研议冠病疫苗接种是否恒常化。

据网媒“香港01”报道，港府星期三（12月7日）公布，星期五（9日）起，18岁或以上人士可预约接种复必泰二价疫苗作为第三针。本月16日起，已打四针、或已接种第三剂及曾受感染康复的18岁或以上人士可预约第五针，他们可选择科兴、复必泰原始病毒株或复必泰二价疫苗。

港府发言人说，由星期五（9日）上午9时起，香港市民可经系统预约接种复必泰二价疫苗。在预约系统更新前，18岁或以上市民在接种疫苗时，也可即场要求改为接种复必泰二价疫苗。

港府发言人称，因应专家建议，港府正在提升疫苗接种纪录系统及网上预约系统的功能，市民可由16日上午9时起在网上预约及在同日开始接种最新一剂疫苗。

港府发言人强调，他们将于明年参考最新科学证据及专家建议，审视是否需要开展新一轮冠病疫苗接种计划，包括冠病疫苗接种是否需要恒常化、于计划下建议须予接种的优先群组，以及透过公私营医疗界别为一般市民及各特定群组例如长者、医护人员、院舍院友和员工、学校师生等提供的接种安排。

因应专家的最新建议，香港社会福利署已致函各院舍，向家属及院友介绍复必泰二价疫苗，以及说明院友已经可以按需要选择接种第五剂疫苗。如院友希望选择接种复必泰二价疫苗或第五剂疫苗，可以向院舍表达接种意愿，港府会尽快安排外展医护团队到访接种。

港府发言人补充说，鉴于印证冠病疫苗安全有效的数据已十分充足，早前只获认可作紧急使用的冠病疫苗的药物制造商已可根据《药剂业及毒药规例》（第138A章）在香港申请注册。如获批准，注册药物制造商可直接向医护专业人员销售和供应该疫苗，使其能像季节性流感疫苗或人类乳头瘤病毒疫苗等般由私营市场提供，这将有助于冠病疫苗接种恒常化。