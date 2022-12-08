中国交通银行与八家房企签署战略合作协议

为了提振陷入寒冬的中国房地产市场，中国交通银行分别与绿城中国、越秀地产、华发股份等八家房企签署战略合作协议。

据中国证券报报道，这八家房企分别是绿城中国、越秀地产、华发股份、龙湖集团、金地集团、大华集团、新希望地产以及君一控股集团（原海尔产城创）。这是交行继11月23日率先与万科集团、美的置业签约后，扩大支持房企的又一举措。

根据协议，银企双方将充分发挥各自专业优势，进一步深化在房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、保函、供应链融资、债券投资等领域的全面合作。

据悉，为有序推进金融支持房地产市场平稳健康发展工作，交行成立由主要行领导挂帅的工作专班，围绕“三稳”“三保”目标，持续优化房地产信贷资源配置和授权管理。通过在河南等地试点推出“保交楼”配套融资专项产品、数字化改造优化房贷业务流程、运用并购贷款支持五矿集团、美的置业收购受困房企相关项目等措施助力稳定房地产市场。

交行称，下一步将继续贯彻落实人民银行、银保监会关于支持房地产市场平稳健康发展的相关要求，以实实在在的举措为房地产行业良性循环及经济平稳运行贡献力量。

路透社报道称，上个月，包括中国银行在内的六家中国最大的商业银行向房地产开发商提供了至少1620亿美元（约2196.78亿新元）的新信贷。其中交行同意向万科提供1000亿元（人民币，下同，约194.51亿新元）的信贷额度，向美的房地产控股有限公司提供200亿元的信贷额度。

除了加强信贷支持外，在中国政府放宽对融资渠道的限制后，房地产开发商也急于通过发债和出售股权筹集资金。不过，分析师普遍认为，中国房地产市场仍需要一些时间才能恢复，因为疲软的经济正在压制购房者的信心和消费意愿。