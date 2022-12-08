回应简约公屋造价贵 李家超指计算忽略基层困境

面对简约公屋建造成本过高的质疑，香港特首李家超回应称，这种“冷冰冰”的计算忽略了基层困境。

据明报报道，香港政府交代简约公屋造价，估计设计和建筑工程费约268亿元（港元，约46.7亿新元），有包括立法会议员在内人士质疑成本过高，李家超星期四（12月8日）在经济高峰论坛致辞时回应称，理解很多人以不同数学方式去计算简约公屋是否物有所值，但“冷冰冰”的数字没有计算基层的艰苦困境。

李家超举例说，有些人每天在厕所门口吃饭、厨厕几乎在同一地方，和木虱蟑螂同住，屋里没有桌子。他说，基层并非旁观者，相信他们未必认同这些冷冰冰的数字，“如果由住在这些地方的人去计算，我相信他会把他的艰苦计算在内”。

李家超说，每年花在社会福利上的逾千亿元，就是要帮助市民脱困，是这次简约公屋想处理的“脱困数学”。

香港财政司副司长黄伟纶也在脸书发文提及简约公屋造价问题，他引述李家超的说法，称明白议员的关注，承诺将于立法会工务小组委员会上交代更多细节，重申会为简约公屋提供适当的交通配套设施。

黄伟纶说，处理香港房屋短缺问题时间紧迫，政府为争分夺秒，故提出一笔过拨款，冀让工程团队同时在各个地盘设计动工。

由于很多港人等候多年，仍无法入住香港政府提供的公屋（即廉租房）。港府在新一年度的《施政报告》中提出以“集装箱”方式，在短时间内兴建大量简约公屋，缓解住房问题。