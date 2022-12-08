消息：特斯拉中国负责人朱晓彤升任特斯拉总裁

知情人士透露，美国电动汽车巨头特斯拉现任全球副总裁、大中华区负责人朱晓彤（Tom Zhu）或调任美国得克萨斯州工厂。

彭博社星期四（12月8日）引述知情人士报道，特斯拉总马斯克已点名朱晓彤前往美国，帮助运营美国得克萨斯州超级工厂。

知情人士称，朱晓彤本周已经带领部分中国工程团队人员抵达得克萨斯州超级工厂，以协助监督其产能扩张。目前尚不清楚朱晓彤将在得州待多久，也不清楚他是否会保留在亚洲的职位。

特斯拉美国和中国代表均未回应彭博社的置评请求。彭博社未能立即联络上朱晓彤。马斯克也未回应寻求置评信息。

据澎湃新闻报道，特斯拉目前正在努力提高得克萨斯州新超级工厂的产能。去年6月，特斯拉曾表示，得克萨斯州超级工厂每周可生产1000辆Model Y，此后有报道指该工厂产能爬坡不及预期。日前有报道称，特斯拉计划2023年第一季在得克萨斯州超级工厂生产7.5万辆Model Y。以此计算，下季度该工厂的周产量达到5000辆以上才能满足这一目标。

与此同时，马斯克还被推特的一系列事务缠身。他斥资440亿美元（597亿新元）收购推特后，引发了人们对其精力分配的质疑，同时也拖累了特斯拉的股票，该股票今年下跌了约50%。

马斯克也承认自己有太多工作要做。当地时间11月16日，据路透社报道，多名特斯拉董事和前董事在为特斯拉股东起诉马斯克天价薪酬案作证时提及，马斯克正考虑物色特斯拉下一任总裁。

星期三（12月7日），马斯克要任命特斯拉新总裁的消息沸沸扬扬，有报道称，朱晓彤将接任马斯克成为特斯拉新总裁。

公开资料显示，朱晓彤毕业于新西兰奥克兰理工大学，并在美国杜克大学富卡商学院获得工商管理（MBA）学位，拥有着丰富的管理经验和跨国工作经历。

2014年4月，朱晓彤加入特斯拉，领导特斯拉中国超级充电站发展。朱晓彤为特斯拉中国超级充电站的迅速发展发挥了重要作用。在此期间，特斯拉在中国建成了近40座超级充电桩，并在全国60多个城市建成超过600个目的地充电桩。

仅半年多之后，朱晓彤迅速接任特斯拉中国区负责人。2014年12月，朱晓彤被任命为特斯拉全球副总裁兼中国区总裁，先后负责特斯拉大中华区的业务，以及特斯拉在上海的超级工厂的建设运营。

长期以来，马斯克似乎对中国员工情有独钟，他已在公开场合多次赞扬特斯拉中国团队和中国员工。

目前，特斯拉上海超级工厂年产能超75万辆，是特斯拉产能最高的超级工厂，同时也是特斯拉全球重要的出口中心。今年11月，特斯拉上海工厂交付量超10万辆，创下历史新高；1至11月，特斯拉上海厂总交付量已经超过65万辆。今年8月13日，上海超级工厂还实现了第100万辆整车下线。