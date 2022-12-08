中国地方“一把手”调整持续，陈敏尔接替李鸿忠出任中共天津市委书记。

据新华社星期四（12月8日）报道，中共中央日前决定，李鸿忠不再兼任天津市委书记、常委、委员职务，陈敏尔兼任天津市委委员、常委、书记。

今年62岁的陈敏尔是浙江诸暨人，1981年8月参加工作，1982年9月加入中国共产党。他早年在浙江省工作，曾担任浙江省绍兴县委书记、宁波市委副书记。他在1999年出任浙江日报报业集团社长、党委书记，两年后出任浙江省宣传部部长，负责浙江省的宣传工作。

2012年，陈敏尔首度跨省履新，调任贵州省担任省委副书记、代省长，隔年转正升任省长。他也在2015年升任贵州省委书记，隔年当选贵州省人大常委会主任。

2017年，陈敏尔再度跨省履新，到重庆市担任市委书记。

官方星期四上午已宣布陈敏尔卸任重庆市委书记，由原浙江省委书记袁家军接任。

今年66岁的李鸿忠是山东昌乐人，1975年8月参加工作，1976年12月加入中国共产党，仕途遍及辽宁、广东省、湖北省和天津市。他在辽宁省曾出任沈阳市政府办公厅秘书处干部、省委办公厅秘书等职务。

1988年，李鸿忠首度跨省履新，出任广东省惠州市副市长、惠州市委副书记、代市长、市长，并于2000年升任惠州市委书记，隔年再升任广东省副省长。

2003年，李鸿忠卸任广东副省长职务，兼任深圳市委副书记、代市长、市长、市人大常委会主任。

2007年，李鸿忠第二次跨省履新，调任湖北省委副书记、代省长、省长，并在2010年升任省委书记，隔年再当选省人大常委会主任。

2016年，李鸿忠再跨省调任天津市委书记。