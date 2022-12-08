香港周五起检疫和隔离期统一缩短至五天

在中国大陆进一步优化防疫措施后，香港特区政府宣布，从星期五（12月9日）起，香港确诊者、入境者等人员的隔离和检疫天数都将统一从七天缩短至五天，但目前社交距离措施维持不变。

综合香港《南华早报》《星岛日报》报道，香港卫生官员星期四（8日）在疫情记者会上宣布上述安排。根据目前的“0+3”制度，入境者在抵港当天和第三天仍须进行核酸检测，即进行为期三天的医疗监测，并限制全市范围的行动，随后必须每天进行快速抗原检测至抵港后第七天。

但在新安排下，在完成抵港和第三天核酸检测后，入境人员只需要在五天内每天接受快测即可，而不是七天。

另外，确诊香港市民的隔离令也从七天缩短至五天。在新安排下，如果第四天及第五天的快测均呈阴性，在第五天即可解除隔离。

同时，密切接触者的隔离期也将从七天缩短至五天，这一安排也适用于未接种冠病疫苗的密切接触者。在这之前，未接种疫苗的人士将被要求隔离14天。

香港医务卫生局副局长李夏茵在新闻发布会上解释道，从9月至11月底的数据显示，大约30%的密切接触者，即10万人确诊冠病，而这当中有90%在隔离期前五天就被发现，且无关相关人员有没有接种疫苗。因此，港府才作出了上述安排。

尽管放宽了隔离规定，李夏茵说，香港的冠病疫情形势在持续恶化，使得港府目前没有进一步放宽社交距离措施的空间。她也宣布，在平衡各因素后，目前的社交距离措施将继续延长两周至12月28日，即口罩令暂时不会解除。

她说，目前每天的确诊病例、住院人数、死亡病例和严重病例都有增加的趋势，而且没有缓和的迹象。医疗保健系统的压力仍然很大，还须保持警惕。

香港星期四通报1万4373起冠病确诊病例，写下今年3月第五波疫情以来的新高。香港卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣说，在过去的一周里，香港通报的单日确诊病例增加了26.2%，境外输入病例则增加了16.1%，其中护理院和学校也通报了更多病例。

香港医院管理局总行政经理李立业称，目前香港医疗系统的压力仍然很大，有超过3200名病人住院，近期公立医院的死亡病例也持续增加。