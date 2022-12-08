与黑道出入招待所被记过 台警大校长申请提早退休

台湾中央警察大学校长陈檡文上月被爆在担任警政署警政委员期间与黑道分子出入招待所，经前内政部长徐国勇下令政风室彻查属实。内政部星期四（12月8日）上午对陈檡文处以记小过一次，并勒令自行请辞，否则将会调职处分。陈檡文下午通过中央警察大学公关室发新闻稿称，将申请提早退休。

综合台湾《联合报》《自由时报》和中时新闻网等报道，台内政部说，针对中央警察大学校长陈檡文于担任警政署警政委员期间，与绰号“鲈鳗”的天道盟芦洲角头林秉文等两人进出私人招待所一事，内政部8日召开考绩委员会，经就法制面及警察纪律等面向充分讨论后，考量陈檡文长期从事刑事工作，其对警察人员禁止与治安顾虑人口不当接触交往之相关法令，应有相当程度认知，对特定对象身分，也应具有高度敏感度，且经查证，本案事前、事后均未报备，违反“警察人员与特定对象接触交往规定”相关规定，将予以记过（小过）一次处分。

台内政部重申，廉能是政府的核心价值，公务员应谨守分际，慎选接触交往对象、拒绝贪腐，以维护廉洁的公务形象，提升民众对政府的信赖。

台内政部发布陈檡文处分案后，《自由时报》记者透过手机简讯联系陈檡文，他仅简短写了四字回应“事已至此”，未对内政部的处分内容等，多做任何回应。

台湾中央警察大学公关室下午5时发布新闻稿，内容仅一行文字：“本校校长陈檡文因个人生涯规划，申请提早退休。”还盖上中央警察大学公共关系室的单位印章。

时任警政委员陈檡文上月遭时代力量前立委黄国昌爆料，曾于2017年与黑道业者林秉文进出台北市豪宅招待所，并有女陪侍，已违反警纪，内政部随即回应称，时任内政部长徐国勇已下令政风处彻查。尽管陈檡文反驳，前往招待所是为搜集“白狼”张安乐情资，警政署长黄明昭却指出，经查陈檡文事前未申报，事后也未报告。