中国国务院：不得以任何方式限制阻拦发热患者自主就诊

中国国务院联防联控机制星期四发通知说，发热患者就诊时尽量乘私家车、不乘公共交通工具。各地不得强制要求居民通过所在社区、街道联系或者通过120急救车转运，不得以任何方式限制、阻拦其自主就诊。

根据中国国家卫健委网站消息，中国国务院联防联控机制在《关于进一步优化发热患者就诊流程的通知》中说，对于出现发热、咳嗽等症状的居民，无论是否进行核酸或抗原检测，以及检测结果如何，如居民有就诊需求，均可自行前往医疗机构发热门诊（诊室）就诊。

通知说，居民在就诊过程中，尽量乘坐私家车、不乘坐公共交通工具，点对点直达医疗机构发热门诊，并做好个人防护，最大限度降低交叉感染风险。各地不得强制要求居民通过所在社区、街道联系或者通过120急救车转运，不得以任何方式限制、阻拦其自主就诊。医疗机构对前来就诊的患者不得推诿、拒诊，严格落实发热门诊首诊负责制。

通知还说，各地要通过多种途径，将开放发热门诊的医疗机构名单向社会公布，要确保发热门诊24小时开诊，不得擅自、随意关闭、停诊。要加强宣传解读，便于民众知悉了解有关政策，及时获得医疗服务。

中国官方允许符合条件确诊者居家隔离后，中国国务院联防联控机制星期四发布《冠病病毒感染者居家治疗指南》，在条件允许情况下，居家治疗人员尽可能在家里的独立房间居住。居家治疗人员应当定时进行自我健康监测，如出现发热、咳嗽等症状，可进行对症处置或口服药治疗。