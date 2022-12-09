中国对日本修订安保战略表达强烈关切

中国驻日大使孔铉佑说，中方对当前日本政府加紧修订国家安保战略表达强烈关切。

据中国驻日本大使馆官网消息，孔铉佑星期四（12月8日）出席第18届“北京-东京论坛”全体会并发表致辞时，作出以上表述。

他说，本届论坛在中日邦交正常化50周年之际举办，聚焦中日两国为维护世界和平与国际合作承担的共同责任，可谓适逢其时，更具特殊意义。50年前，中日邦交正常化的实现，掀开了中日和平友好、合作共赢的新篇章，也为维护地区与世界的和平稳定发展作出了重要贡献。50年后的今天，百年变局加速演进，世纪疫情影响深远，地缘局势急剧动荡，世界经济复苏乏力，全球性挑战日益凸显，人类社会再次站到了十字路口。

孔铉佑认为，中日两国要坚持走和平发展道路，双方要坚持互为合作伙伴、互不构成威胁的重要共识。

对此，他提及中方对日政策明确清晰，中方从未将日方视作威胁，同样反对任何充斥偏见和敌意的“中国威胁论”。当前日本政府正加紧修订国家安保战略，一些人公然鼓吹将中国定位为“威胁”或“挑战”，中方对此表示强烈关切。

孔铉佑指出，如果基于这样一种错误定位，日本对华政策将被引入歧途，势必冲击两国关系政治基础。希望日方从思想根源上解决好对华认知的老问题，停止猜忌防范，回归冷静理性，真正将中日互为合作伙伴、互不构成威胁的共识落到实处。

他也期待中日两国要共同维护亚洲的和平稳定与团结合作，并说前少数国家打着所谓“自由”“开放”旗号，煽动制造分裂对抗，严重威胁亚洲地区来之不易的和平局面，侵蚀亚洲各国辛勤开创的区域一体化成果，与绝大多数亚洲国家珍惜和平稳定、拒绝选边站队、谋求团结合作的心声背道而驰。希望日方作为亚洲一员，保持战略自主，做出正确选择，维护亚洲国家的整体和长远利益。