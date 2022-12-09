韩媒：韩中外长或今年内举行线上会谈

韩国媒体引述外交界消息报道，韩中两国外长正筹划在今年内举行线上会谈。

据韩联社星期四（12月8日）报道，韩国外交部长朴振今年8月在青岛同中国国务委员兼外交部长王毅举行会谈时，双方就中方外长回访韩国形成共识，两国正就此进行沟通。但考虑到中国防疫形势等现实因素，比起促成线下访问，双方更多考虑举行线上会谈。

王毅亲自访问韩国同朴振面对面会谈固然最好，但坚持采用线下会谈的形式可能迁延日久，不如及时举行内容务实的线上会谈，保持两国外长的沟通势头。

在今年10月举行的中共二十大上，王毅跻身24人组成的新一届中央委员会，预计将接替杨洁篪担任政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任。

王毅可能在明年3月召开的全国人大会议期间卸任外长职务。若要以目前的身份出席外长会谈，会谈要在今年底或明年初举行。因此，如果王毅难以尽快访韩，韩中两国可能先进行线上会谈。

据悉，韩中外长有望就朝核问题、双边关系发展方向等进行深入讨论。韩中两国首脑上个月曾在印度尼西亚举行的二十国集团（G20）峰会期间举行会谈，商定促进多种渠道的高层沟通往来，发展健康、成熟的双边关系。韩中两国外交部还讨论今年内在首尔进行副外长副防长“2+2”对话，但尚未敲定具体会程。