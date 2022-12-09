摩根大通：中国明年经济增速有望达到5%

摩根大通经济学家认为，中国明年5%左右的经济增速是“可以实现的”，不过这要取决于在多年防疫封控后新领导团队如何重新开放。

据彭博社报道，朱海斌等经济学家在周四（12月8日）的一份研究报告中写道：“随着疫情拖累效应到明年年中逐渐消退，经济增长可能会获得更大的重视，2023年将是党的二十大之后新经济团队主政的第一年。那也将是中国防疫政策转型的过渡年。”

摩根大通目前基线预测是增长4%，如果决策层实现“有序、准备充分和指引明确的重开”，乐观情境下增速可达5.3%。

中国政府高层据悉正在探讨将2023年国内生产总值(GDP)增长目标设在5%左右，进一步显示出政府正着力使经济和社会生活摆脱新冠疫情影响，尽早步入正轨。

彭博调查的经济学家预测中值为中国明年GDP增长4.8%。包括巴克莱在内的多家机构目标则不到4%。

摩根大通经济学家认为，基线假设是在春季才会实质性重开，但“风险显然已经转向了提前开放。”该行称，关注重点是中国何时正式下调新冠管理等级，以及跨地区出行是否会在1月的春节前后恢复正常。

此外，摩根士丹利认为，随着中国政府转向重新开放的果断决定继续助力市场人气恢复，中国股市将跑赢新兴市场，甚至是全球其他股市。摩根士丹利的经济学家们在周四的研究报告中写道：“我们相信，后续的落实和其他因素将有助于提振市场情绪。”

近两年过后，这家华尔街银行已转而看涨中国股市，于周日将评级从平配上调至超配。