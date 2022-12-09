美媒称郭台铭信函推动中国加速放宽防疫措施 郭办严正否认

美国媒体引述知情人士报道，美国苹果公司代工伙伴富士康科技集团创办人郭台铭的一封信函，在促成中国大陆官方加快放宽防疫清零政策方面发挥重要作用。郭台铭办公室严正否认有关报道。

《华尔街日报》星期五（12月9日）引述知情人士报道，郭台铭在信中示警，严格的封控措施威胁中国大陆在全球供应链的核心地位，并要求当局提升对富士康工厂员工所面对限制措施的透明度。郭台铭约一个多月前发出这封信，当时正值富士康郑州厂受防疫封控措施影响陷入动荡。

知情人士称，中国大陆卫生官员和政府顾问利用郭台铭的信函强化加速松绑防疫措施的论述。其中两位消息人士说，数周后大陆各地爆发的抗议活动，为政策顾问提供更多理由主张放宽管控。

上述知情人士说，推动放宽管控的官员和顾问认为，动态清零政策在保护公众健康方面取得了成功，但面对奥密克戎变异株需要调整策略。这些官员和顾问说，奥密克戎的致命性较低，但传染力更强的特点将导致更多封控，但公众对封控已日益厌倦，而且还会扰乱企业运作，影响中国大陆作为世界工厂的地位。

中国国务院新闻办公室未对《华尔街日报》的报道置评，《华尔街日报》则尚未取得鸿海和苹果公司的回应。

据台湾《经济日报》报道，富士康母公司鸿海创办人郭台铭的办公室星期五（9日）正式回复说：“创办人办公室严正否认，并无报道内容的相关情事。”