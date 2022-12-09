李克强会见世行行长：疫情防控政策优化后中国经济增速将持续回升

中国国务院总理李克强周四（12月8日）会见世界银行行长马尔帕斯时说，随着疫情防控优化调整措施的落实，中国经济增速将会持续回升。中国将更好统筹疫情防控和经济社会发展。

综合中国外交部网站、新华社和人民网报道，李克强在安徽省黄山市会见赴华出席第七次“1+6”圆桌对话会的马尔帕斯时表示，中国是世界最大发展中国家，世行是最大的多边开发机构。过去40多年来，中国与世行保持良好伙伴关系和密切合作，在知识、贷款等领域开展了富有成效的合作，愿进一步深化双方关系，加强宏观政策协调，深化重点领域合作，完善全球经济治理，共同应对世界经济面临的复杂问题。

李克强指出，一个良好的营商环境有利于市场的活力与公平。中国坚持对外开放基本国策，坚持对标国际一流标准，对接国际通行经贸规则，持续深化放管服改革，打造市场化法治化国际化营商环境，对各类所有制企业一视同仁、公平对待。1.6亿多户市场主体有效激发了市场活力和社会创造力。中国需要世界，世界也需要中国。中国始终是全球投资的热土和兴业的高地，欢迎各国企业继续扩大对华投资合作。

李克强表示，中国实现稳就业稳物价、稳住了宏观经济大盘，经济运行保持在合理区间，这在疫情冲击背景下实属不易。中方根据疫情形势变化，昨天又公布了进一步优化落实防控的十条措施。随着优化调整措施的落实，中国经济增速将会持续回升。中方将更好统筹疫情防控和经济社会发展，守护人民生命安全，维护好正常生产生活秩序。

中国新闻稿称，马尔帕斯在会见时表示，当前世界经济面临严峻挑战，中国为应对挑战发挥着重要作用。世行赞赏中方调整疫情防控政策，乐见中方不断扩大对外开放，高度重视发展同中方的伙伴关系，愿进一步深化在贸易、知识等方面的合作，推动世界共同发展。

李克强同天下午会见出席同一活动的国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃时说，中国是全球经济治理的参与者、维护者、建设者，长期以来同基金组织保持良好合作关系。中方愿继续同包括基金组织在内的各方加强宏观政策协调，应对债务、气候变化等全球性挑战，为促进世界经济复苏和可持续发展作出更大贡献。中方愿全面落实二十国集团缓债倡议，同有关成员一道参与并制定公平、合理的债务重组方案。

李克强指出，改革开放是中国取得巨大发展成就的重要经验。中国坚持改革开放的基本国策，坚持走和平发展道路，持续推进高水平对外开放，在制造业领域已经完全放开的基础上，推进服务业开放。中国将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，这有利于维护国际产业链供应链的稳定。

中国新闻稿说，格奥尔基耶娃在会见时表示，基金组织高度重视发展同中国的关系，赞赏中方优化调整防疫政策，相信将有助于促进经济增长。基金组织愿同中方紧密合作，推动各国加强宏观政策协调，防止世界经济碎片化，携手应对气候变化、债务等共同挑战。

此外，李克强在同天会见世贸组织总干事伊维拉时表示，中方坚定支持以世贸组织为核心的多边贸易体制，加入世贸组织20多年来始终认真履行承诺，既发展了自己，也惠及世界。中国作为世界最大发展中国家，将在世贸组织中坚持权利与义务相平衡的原则，承担与自身经济发展阶段水平和能力相符的责任。

李克强指出，中方坚持多边主义，维护自由贸易、公平贸易，愿继续深化同世贸组织的合作，与各方一道推动世贸组织改革朝着正确方向发展，达成总体平衡、体现发展导向的结果。全面落实好世贸组织第12届部长级会议各项成果，巩固国际社会对多边贸易体制的信心。

中国在新闻稿中称，伊维拉肯定中国在维护多边贸易体制中发挥的积极、建设性作用，表示脱钩断链不利于世界经济和国际贸易发展。世贸组织愿同中方继续加强合作，共同维护开放、强劲的多边贸易体制。马尔帕斯和格奥尔基耶娃赞赏中国调整防疫政策，称这些调整将有利于经济增长。

这是新冠疫情爆发以来，六大国际经济组织负责人首次亲自前往中国出席“1+6”圆桌对话会。中国于2016年首次召开该圆桌对话会，但由于疫情，过去两年均是在网上召开。

李克强同天下午还会见了经济合作与发展组织秘书长科尔曼、国际劳工组织总干事洪博和金融稳定理事会主席诺特。