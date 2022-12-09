人民日报称中国是主动优化防疫措施而不是被动

中国官媒《人民日报》发文称，中国防疫措施的进一步优化是主动的优化而不是被动的，是针对当前中国主要流行的病毒变异株特点、疫情流行特征，通过对疫情形势动态的科学研判，对现行防控措施的成效评价等因素，综合考虑所作出的。

《人民日报》星期五（12月9日）发表署名仲音的文章《因时因势优化疫情防控措施》。文章提及，中国国务院联防联控机制综合组12月7日发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》。落实好这十条针对性措施，有利于持续提高防控的科学精准水平，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对群众生产生活秩序和经济社会发展的影响。

文章说，近三年来，中国一直根据病毒变异的特点趋势和临床治疗的实践经验，边防控、边研究、边总结、边调整。先后印发九版防控方案和诊疗方案，出台二十条优化措施和进一步的优化措施，每一次优化调整都强调更加科学精准，都经过了反复研判、科学论证。实践充分证明，坚持稳字当头、稳中求进，走小步、不停步，因时因势优化完善防控措施，是中国疫情防控的一条重要经验，也是保障人民健康安全和经济社会发展的必然选择。

文章提出，十条针对性措施是主动的优化而不是被动的，是针对当前中国主要流行的病毒变异株特点、疫情流行特征，通过对疫情形势动态的科学研判，对现行防控措施的成效评价，特别是对二十条实施以后地方的有益经验和存在的问题进行梳理总结等因素，综合考虑所作出的。

文章还说，各地要一揽子、一体化统筹推进实施，进一步提高疫情防控的科学性和精准性，更高效地利用防控资源，确保各项措施落实、落地、落到位。

文章强调，持续优化政策是做好疫情防控工作的重点，执行好政策关键是科学精准。要落实好属地、部门、单位、个人的四方责任，充实基层专业防控力量，强化社区医疗卫生机构分级诊疗，加强全人群特别是老年人免疫接种。

文章也指出，要坚决避免层层加码，最大限度地减少疫情对经济社会发展的影响。要高度重视解决广大群众的急难愁盼问题，特别是帮助有就医需求的重症感染人群能够及时得到有效诊治，让有限的医疗资源发挥出关键作用，让各项防控工作做得更精准、更有温度，切实保障好人民健康安全和经济社会发展。