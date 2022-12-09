中国国产C919飞机交付东航

中国东航星期五（12月9日）接收了全球首架交付的C919大型客机。

据第一财经报道，中国东航周五在中国商飞浦东祝桥基地，接收了中国产C919大型客机。

此次交付，意味着中国走完了喷气式大型客机设计、试制、试验、试飞、取证、生产、交付的全过程。东航也成为全球首家商业运营C919大型客机的航空公司。

C919大型客机是中国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，座级158至168座，航程4075至5555公里。

2021年3月1日，东航与中国商飞公司正式签署C919大型客机购机合同，成为国产大飞机C919的全球首家启动用户。根据协议，东航首批将引进五架C919飞机。根据计划，在接收首架C919后，东航首批C919订单的其余四架飞机也将在明年全部交付。

东航在接收飞机后，还需要通过针对C919新飞机的补充运行合格审定，比如航线验证等，才可以正式商业载客。

中国东航董秘汪健曾在三季度线上业绩说明会上曾透露，作为中国国产C919大型客机的首发用户，公司按目前计划将于年底接收第一架C919大型客机，公司也在积极为运行C919做各方面准备，预计明年上半年在完成民航局有关规章要求后，投入商业运营。

这意味着，中国民众有望最快在明年上半年乘坐国产C919飞机出行。