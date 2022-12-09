消息：国美电器砍掉30个区域不盈利门店

消息人士透露，中国家电零售公司国美电器展开自救，将砍掉30个区域不盈利的小店，同时联动抖音本地生活中心一起发展门店直播业务。

据第一财经报道，消息人士透露，目前国美电器人资部门已建立了与员工的沟通机制，最近将正式出台解决方案以妥善解决员工薪资问题。

国美电器母公司国美零售周四（12月8日）公告，已与一家由公司控股股东黄光裕全资拥有的公司Shinning Crown Holdings订立贷款协议，Shinning Crown同意提供1.5亿港元（2600万新元）的免息、无抵押贷款，初始期限为六个月，可以续约，用于国美零售一般营运资金。

此款项为黄光裕之前减持国美零售的股票所得，黄光裕拟通过免息无抵押贷款，来增加上市公司的流动性资金，包括不限于解决员工部分工资问题。

有接近国美高层的人士透露，国美电器接下来会有大动作，不排除“断臂求生”，积极自救，全面转型，“瘦身”聚焦推手供应链新模式。在12月7日晚的分部总经理会议上，国美电器决定在全国30个区域砍掉不盈利的小店，保留盈利的大店，同时放开加盟或者类加盟的形式，吸引更广泛的“社会力量”加入。

中国家电零售商国美电器因拖欠供应商货款，被向法院申请破产清算。有网传视频显示，近百名国美电器员工讨薪，曾在星期一（12月5日）在鹏润大厦36楼的办公室外围堵，该处为黄光裕的办公室。

对于网络上的“讨薪”视频，消息人士透露，黄光裕正在进行中的项目合同谈判现场，并没有出现在与员工对话的现场。“针对虚假视频，国美方面可能会通过法律途径解决。”