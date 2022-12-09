中国珠三角四个城市城镇化率超90%

中国珠三角地区有四个城镇化率超90%的城市。其中，佛山达95.2%，东莞达92.2%，珠海也达到90.8%。

据第一财经报道，通过对45个直辖市、计划单列市、省会城市，苏州、东莞、佛山等经济总量较大的普通地级市城镇化率梳理发现，这些城市的城镇化率普遍高于中国平均水平，其中有25个城市超过80%，有六个城市城镇化率超过90%，深圳以99.8%居第一。

六个城镇化率超过90%的城市，分别是深圳、乌鲁木齐、佛山、东莞、珠海和厦门。

从区域分布看，六个城镇化率超90%的城市中，有四个位于珠三角地区。其中，佛山达95.2%，东莞达92.2%，珠海也达到90.8%。此外，一线城市广州达到86.5%。目前整个珠三角地区城镇化率高达87.5%，与北京持平，略低于上海。另外两个城镇化率超过90%的城市是乌鲁木齐和厦门，分别为96.1%和90.1%。

广东省体改研究会执行会长彭澎分析说，珠三角地域空间小，是全国人口密度最高的城市群，目前珠三角大城市之间基本是无缝对接。

若扩大到地级及以上城市来看，部分位于西部地区的普通地级市城镇化率非常高，比如克拉玛依高达98.14%，乌海高达95.88%，嘉峪关达到94.4%，此外，包头也达到86.7%。

中国社科院城市发展与环境研究中心研究员牛凤瑞分析说，这些城市主要是处于人口密度比较低的地方，周边的农业资源禀赋比较差，所以农业人口本来比较少。其次，这些城市有的是依赖矿产资源开发而发展起来的，因矿产开发集聚的人口都是非农业人口。

