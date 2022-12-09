李兰娟：无症状感染者不是病人

中国工程院院士李兰娟说，虽然无症状感染者有传染性，但无症状感染者不是病人，大家无需恐慌。

也是传染病诊治国家重点实验室主任的李兰娟星期四（12月8日）接受人民日报健康客户端专访时，作出以上表述。

针对中国逐步放宽防疫措施释放出什么信号，李兰娟说，现在做出调整，是在科学研究的基础上做出的，应该说是非常正确的决定。随着冠病病毒的变异，从原始毒株到德尔塔病毒，再到现在的奥密克戎变异株，致病率越来越低，这符合传染病变化的规律。

她说，根据病毒变异特征和疫情发展形势，中国调整优化防控策略，出台二十条、提出十条，充分体现了国家高水平的精准科学防控，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对群众生产生活秩序和经济社会发展的影响。

谈及中国未来疫情防控的重点方向，李兰娟表明，无症状感染者未来不必作为疫情防治的重点，应当主要将防治重心转向“防重症、降死亡”。同时，要加强对冠病重点人群的保护，要继续普及冠病疫苗接种，加强对老年人群和慢性病等免疫功能低下重点人群的保护，保障其基础疾病的治疗。

李兰娟称，现在全球流行的奥密克戎病毒，感染者多为无症状感染者和轻症。虽然无症状感染者有传染性，但无症状感染者不是病人，大家无需恐慌。

她说，无症状感染在传染病学教材中称为“隐性感染”，在大多数病毒性传染病中，无症状感染是最常见的表现，其数量常远远超过显性感染。无症状感染不是疾病，无症状感染后，大多数人可以获得不同程度的特异性免疫，这对于防止流行扩散有积极意义。

2022年6月27日，中国国务院应对冠病疫情联防联控机制综合组发布的《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》指出，无症状感染者是指冠病病毒病原学检测呈阳性但无相关临床表现者。主要通过密切接触者和密接的密接、入境人员、风险职业人群、重点机构和场所人员、纳入社区管理人群等核酸检测、传染源追踪等途径发现。