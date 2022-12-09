中国最高检：精准有力惩治行贿 腐败问题标本兼治

中国最高人民检察院在第19个“国际反腐败日”（12月9日）印发文件，强调坚持受贿行贿一起查，从严惩治行贿犯罪，以“遏源”“断流”的坚定决心和务实举措，依法精准有力惩治行贿犯罪，实现中国腐败问题的标本兼治。

综合中新网和中国最高检“网上发布厅”报道，最高检印发的《关于加强行贿犯罪案件办理工作的指导意见》指出，行贿犯罪是受贿犯罪的重要诱因，“围猎”腐蚀之风不刹，腐败增量难以有效遏制。坚持受贿行贿一起查，是中共中央作出的重要决策部署。中共二十大进一步强调“以零容忍态度反腐惩恶，更加有力遏制增量，更加有效清除存量”“坚持受贿行贿一起查”。

中国最高检第三检察厅负责人介绍，近年来，检察机关加强与监察机关、审判机关互相配合、互相制约，加大惩治行贿犯罪力度，办案质量不断提高，落实坚持受贿行贿一起查决策部署的成效正在彰显。最高检印发《意见》旨在进一步贯彻落实中共中央相关部署要求，结合办理行贿犯罪案件的新情况新问题，为各级检察机关立足职能从严惩治行贿、提升办案质效提供规范指引，助力推进受贿行贿一起查，实现腐败问题的标本兼治。

《意见》强调，要准确领会党中央全面从严治党的精神，坚决落实反腐败斗争部署要求。要提高政治站位，自觉担当履职，高度重视、积极履行受贿行贿一起查的政治责任、法治责任和检察责任，以“遏源”“断流”的坚定决心和务实举措，为坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战作出检察贡献。要落实工作要求，把握办案原则，做到惩治与预防相统筹、打击犯罪与促进经济发展相结合，努力实现政治效果、法律效果、社会效果有机统一。

《意见》强调，要坚持“一起查”的主基调，依法精准有力惩治行贿犯罪。要依法准确认定行贿犯罪，准确区分个人行贿与单位行贿。对以单位名义实施行贿、获得的不正当利益归个人所有的，应当认定为个人行贿。行贿人谋取不正当利益的相关行为单独构成犯罪的，应当依法与行贿犯罪数罪并罚。要从严追究性质恶劣的行贿犯罪，从严提出量刑建议，包括适用财产刑的建议，有力惩治行贿犯罪。要严格把握行贿犯罪的从宽处理，认真审查从宽情节证据，区分不同的情形、程度，做到罪责相适、宽严得当。行贿人认罪认罚，可以依法适用认罪认罚从宽制度的，根据案件具体情况依法决定是否从宽、如何从宽。对涉行贿犯罪的企业，符合适用涉案企业合规监管条件的，要按照规定认真做好相关工作，并通过第三方监督评估机制严格督促企业合规整改，不认真落实整改的要依法提起公诉。要加大力度追缴和纠正行贿所获不正当利益，通过认真审查、及时采取措施、探索建立机制、引入专业支持等，确保充分追缴和纠正。

《意见》要求，要依法适用强制措施，区分不同性质查封、扣押、冻结涉案财产。要准确适用限制人身自由强制措施，对于符合相关条件的犯罪嫌疑人，依法采取取保候审、监视居住措施。严禁超范围查封、扣押、冻结涉案财产，对用于生产经营的账户、设备等，一般不予查封、扣押、冻结，切实保障企业合法生产经营活动的开展。

《意见》要求，要加强业务指导，做实配合制约。要严格执行行贿案件不起诉报上一级检察院批准的规定，并层报最高检备案，上级检察院要做好个案指导和综合分析研判。要加强与监察机关、审判机关的沟通，落实好办案衔接规定，确保配合有力、制约有效，促进凝聚共识、协同发力。要加强对行贿犯罪案件的审判监督，综合运用多种方式，强化监督效果。

《意见》指出，要强化诉源治理，推动标本兼治。要促进提升行贿犯罪治理效能，强化数字检察理念，分析研判相关行贿犯罪的规律特点和背后的管理问题，及时提出有针对性的检察建议或者专项报告。要加强预防行贿法治宣传，揭露行贿犯罪的社会危害性，释放坚决惩治行贿的强烈信号，彰显坚决追缴行贿所获不正当利益的鲜明态度，促进形成杜绝行贿、依法办事的社会风尚。