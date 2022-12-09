德国批准科兴疫苗 德媒称旨在推进复必泰在华获批

德国卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）证实，已批准放行中国生产的科兴疫苗进口，不过只允许在中国大使馆和领事馆的责任范围内进行接种。德国《明镜周刊》认为，德国卫生部为进口科兴疫苗放行，旨在推进德国BioNTech公司生产的mRNA冠病疫苗复必泰在中国获批的进程。

根据德国之声报道，劳特巴赫说，希望通过这一步骤，让在德国的中国公民能接种本国疫苗，获得更多的免疫保护。劳特巴赫说，他可以设想，一些中国人更加信任这款中国产的冠病疫苗。

该进口许可自星期三（12月7日）起生效。此前，德国负责疫苗审核的保罗-艾里希研究所（PEI）对科兴疫苗做出的评估，为这一批准程序开放了绿灯。劳特巴赫表示，这一评估消除了此前对科兴疫苗安全性的一些顾虑，因为已经获得了足够的数据支撑，他可以"不带任何保留地"同意该款疫苗在德国使用。

德国联邦政府并不计划将该疫苗开放给所有德国人施打。不过随着这一批准，今后接种过科兴疫苗的人，在德国也将被视为"已接种者"。此前，只有接种了在德国被正式批准上市的疫苗，才可获得相应的证明。

对于生活在德国的中国人是否将可以在中国使领馆接种科兴疫苗，媒体就此致信中国驻德大使馆询问，但尚未得到回复。

《明镜》报道分析认为，德国卫生部为进口科兴疫苗放行，可能属于柏林和北京之间的"互换条件"，旨在推进复必泰在中国获批的进程。路透社11月底引述德国联邦政府和卫生部发言人报道，德国政府和中国方面就复必泰疫苗在中国使用的事宜正在"接触中"。

复星医药2021年7月对外透露，中国药监局已经通过对复必泰的专家评审，但此后再无下文。德国总理朔尔茨在11月初访问中国期间表示，中方将允许在华生活的外国人接种复必泰疫苗，并同意加快该款疫苗的审批进程。朔尔茨当时认为复必泰疫苗在中国获得普遍批准，是"可以想象的"，不过前提是，中国和欧盟的监管机构之间要有更密切的合作。

中国国家疾控局副局长、中国工程院院士沈洪兵曾在11月17日回答复必泰何时在中国上市的最新进展时表示，目前，中国相关部门综合考虑安全性、有效性、可及性以及可负担性等因素后，正在制定加快推进冠病病毒疫苗接种的方案。