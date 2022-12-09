大陆暂停台水产输入 苏贞昌承诺不让业者受害

中国大陆海关总署宣布禁止台湾多项水产品输入，波及秋刀鱼、午仔鱼、鱿鱼等产品，业者担忧价格崩跌。台湾行政院长苏贞昌星期五（12月9日）痛斥中国大陆违反国际贸易做法，并承诺将努力不让相关业者受到损害。

综合中时新闻网和《自由时报》等台媒报道，苏贞昌9日上午赴全台资讯主管联席会前受访时说，中国大陆违反世界贸易组织（WTO）相关贸易规范及世界贸易通例，要求进口的相关食品都要进行申报，尤其对台湾又特别严苛，现在又无预警、在没联系的状况下，禁止台湾相关水产品进口，这是继过去凤梨（也称菠萝）、释迦、石斑鱼之后，再次实施禁令。

苏贞昌说，台政府对于大陆违反国际贸易的做法，除了依管道申诉外，对于相关受害的业者，包括养殖、捕捞等产业等，会思考如何减少受害，为渔民打开更多外销通路市场。在过往石斑鱼的案例时，销量甚至比预期高，而凤梨价格都有维持，在台湾境内销售和保存、加工上，做法都会更精进，努力不让相关业者受到损害。

台湾农委会主委陈吉仲9日说，评估影响产值逾60亿新台币（下同，2.64亿新元），大陆对台方提出的要求都较严，但台方仍会尽可能补件，若台方补件后大陆仍置之不理，不排除到WTO申诉。

大陆海关总署消息显示，台湾100多家水产品公司或渔船呈现暂停其产品输入状态，仅剩一家可输入，等同台湾水产品目前都无法进入大陆市场。

陈吉仲9日出席“中华民国农学团体联合年会”活动，会前针对此事件回应称，全球只有中国大陆要求其他国家产品输入都要登录该国自创的注册程序，大陆实施该规定后，其他国家可补件的时间在明年6月，而台方补件的时间仅在今年8月底，明显对台湾较严格，而台方仍依照程序并在大陆规定前的期限前完成补件，但直到8日大陆当地的贸易业者发现台湾水产品无法输入，通知台湾的出口业者，上大陆海关网站查询才知道多家业者的登录都呈现暂停输入状态。

台湾2020年水产品输出到中国大陆的产值有40几亿新台币，2021年水产品输中产值有80几亿新台币。

陈吉仲说，因大陆今年6月后就陆续禁台湾石斑、白带鱼、竹筴鱼，扣掉这些鱼类约18亿新台币产值，等同影响会有60几亿新台币，其中影响较大的是鱿鱼、午仔鱼。

他也说，对此情况，农委会将采取两大措施，首先会透过食药署跟对岸海关询问台方可以如何补件，并恢复顺利输出，再来则是同步启动针对远洋鱼种、养殖鱼种等不同的因应措施，养殖的午仔鱼就会以内销为主，远洋鱼种的鱿鱼和秋刀鱼则以外销为主。

他也强调总统蔡英文、行政院长苏贞昌都交代，绝不让中国大陆用自创又不符WTO规范的自创注册程序影响我方渔民权益。

陈吉仲说，中国大陆今年6月禁台湾石斑后，在各种措施下台方石斑内外销并未影响，大陆以外市场外销成长近六倍，透过建置加工冷链等，也让石斑维持很好的池边价，并表示对于这次事件有信心因应其影响，也跟渔民、远洋业者喊话，农委会将全面启动相关措施。

陈吉仲称，大陆此举是透过行政措施造成贸易障碍，也指出全球只有大陆要求食品贸易要透过注册程序才可输销，也有很多国家反映大陆此项措施不符合WTO的规范，台方会就中国既有管道完成补件，但若最后用相关程序仍无法排除障碍，并影响台方贸易，就不排除赴WTO申诉。