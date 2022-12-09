胡锡进：感染者数据严重偏离实情 应调整或停报

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进星期四（12月8日）晚发文说，中国卫健委近两日公布的冠病数据和他观察到的情况以及相关信息相矛盾，他不相信这个数字是真实的，认为应当调整或者停报。

胡锡进在个人微博上发文说，国家卫健委当天通报的全国星期三新增感染数字是16592例，而头一天报的是21165例，反而下降了。而且现在的两万例左右比前一段时间最多时的4万多例减少了一半多。

胡锡进指出，这个数字与他直接观察到的情况和网上可信的信息相矛盾，所以不相信这个数字是真实的，而且大概也不会有谁相信它的真实性。但是这个数字就这么公布了，明明不真实，有关方面和传播渠道也不去纠正它，或者进行特别说明，非常不应该。

胡锡进说，他可以大致判断，北京市现在的单日新增感染人数已经超过上海今年春天那波疫情单日新增的峰值，因为当时他认识的那些上海人中实际中招感染的并不多，肯定不像北京现在这样遍地开花。他认为仅北京现在的单日新增的感染人数就已经超过了卫健委公布的全国两万多例。

胡锡进说，各地在按照一种已经脱离了真实情况的计算方式在往上报当地的感染数字。这样的往上误报会在各地之间相互影响，并指出卫健委应该对其公布的全国数字严重失真是知情的。

胡锡进指出，应该把这个问题捅破，让数字回归真实面貌，或者干脆不报了。他说，无论现在数字多大，公众都不会被惊着。如果不报了，大家也能理解。由于很多地方不再测核酸，很多人阳了，自我居家隔离也不上报，因此要做到统计数字真实，这本身就挺难的。但是如果继续报数字，第一差距不该这么大；第二，如果就是避免不了较大误差，应主动对社会说清楚。

他最后强调，不该让这个已经严重失真的数字继续通过官方通报渠道传向公众，并且不做说明，让大家自己去理解琢磨。这不利于维护官方信息的严肃性，也不利于塑造大家对疫情传播情况的客观认知。而且很重要的一点是，社会不应该允许这么大误差的数据就如此延续报下去，这样的不允许应当成为一个坚定的原则和习惯。