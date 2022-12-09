港医卫局副局长称市民终将无需安心出行和疫苗通行证

香港医务卫生局副局长李夏茵说，香港市民终将无需安心出行和疫苗通行证，但目前时机未到。

李夏茵星期五（12月9日）接受香港商业电台访问时，作出以上表述。

在被问到香港何时可以放宽“安心出行”及“疫苗通行证”要求，李夏茵称，目前疫情仍在上升，未到放宽的时机，但强调会留意疫情变化，拿捏最好的机会调控措施。

她承认，香港新增确诊个案众多，当局已很少使用“安心出行”纪录进行接触者追踪，港府会将社会意见“记录在案”，审视一篮子因素，检讨是否继续沿用“安心出行”，并在适时取消效用不大的政策。

她称，香港一直迈向复常之路，不希望兜转或“走回头路”，市民终有一天毋须再用“安心出行”及“疫苗通行证”，这只是时间的问题。

从9日起，香港新冠确诊者及密切接触者，连续两天快速检测阴性后，可缩短隔离或检疫日数至五天。

李夏茵说，当局检视数据及疫情变化后，决定相应调节安排，形容目前做法是拿走多余和没效用的措施，同时加强更精准和到位的安排。

她说，放宽安排的主要考虑因素是科学数字，并指早前放宽入境限制后，香港的主流病毒株仍是奥密克戎BA.5变异株，占整体个案约70%，加上香港整体接种率已大幅提升，因此有条件和空间再放松防疫政策。

李夏茵说，根据奥密克戎毒株的特性，患者潜伏期较短，因此无论是否接种冠病疫苗都可受惠于新安排，相信只要连续两天快测阴性，就反映体内病毒量跌至很低水平，传染他人的机会不大。

她还说，93%最终受感染的密切接触者，都可于五天内辨识到，因此提早结束检疫期是稳妥安排。