中国官方辟谣“国务院联防联控小组摘牌”：从未成立该小组

中国互联网星期四（12月9日）传出“国务院联防联控小组正式摘牌！”的信息，中国“互联网联合辟谣平台”指出，“国务院联防联控小组”这一机构纯属空穴来风，国务院从来没有成立过这个小组。

辟谣平台称，网传消息称“历史的记录，始于2019年12月8日，终于2022年12月8日”，引发中国国家疫控政策重新调整、“联防联控小组解散了，意味着疫情结束了”等种种臆测。但中国国务院从来没有成立过这个小组。造谣者把“国务院联防联控机制”中的“机制”改换成了“小组”，两字之差，差之“十万八千里”。

辟谣平台说，中国“国务院联防联控机制”全称为“国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作机制”，是中国政府为应对2020年初突发的冠病疫情而启动的中央人民政府层面的多部委协调工作机制平台。2020年5月4日，经中共中央批准，国务院联防联控机制设立联络组。

辟谣平台说，据核实，中国互联网上流传的摘牌图片并不是联防联控小组摘牌场景，而是中国国家卫健委2020年将其新闻发布会背景改成国务院联防联控机制发布会背景的照片。

中国国务院联防联控机制星期四（12月8日）下午召开新闻发布会的现场中，背景上仍然写着“国务院联防联控机制新闻发布会”，显然“联防联控机制”仍在运行，而“联防联控小组”子虚乌有。

平台提醒，当前中国的疫情尚未结束，要树立信心，做好自我防护，不发布、不转发、不评论未经证实的信息，自觉做到不信谣、不传谣、不造谣。

此前，上海闵行区也传出类似谣言，称“闵行区解散了防控办”，引起网民讨论。上海闵行区答复称，以上消息是假的，正在调查造谣者。目前疫情防控指挥体系依然保持工作架构，流调、封控服务、转运隔离、核酸筛查等各项工作组始终保持24小时运转。

上海辟谣平台也提醒公众通过官方渠道了解防疫措施，不信谣不传谣。