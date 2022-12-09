中资地产股大幅走高 恒生指数迈向三个月高位

在市场对地产行业支持政策的进一步预期下，中资地产股周五在陆港两地领涨，并提振恒生指数迈向三个月高位，部分近日因经济重开预期大涨的板块回调。

据彭博社报道，彭博行业研究（BI）中资地产指数最大上涨7.6%，本周涨幅达到约16%。成分股中，领涨的合景泰富集团升逾20%，龙光集团、时代中国控股等也表现强劲。A股上证房地产指数涨约1%，领涨五大行业分类。两地大盘基准指数涨跌互现，恒生指数升近0.9%，上证综指下跌0.2%。

彭博周四援引知情人士报道，中央经济工作会议将于15日召开，会上或释放出更多支持房地产市场发展的信号。这一重磅会议因将部署明年经济工作而备受市场关注，也因此投资者对地产行业的复苏预期升温。过去一段时间，中国监管层已发出政策“三支箭”在银行信贷、债券和股权方面支持房地产企业融资。

招商证券在报告中指出，预计12月中央经济工作会议在稳地产、传统基建、医疗基建、数字新基建方面将会有更多明确的稳增长措施，市场对于明年中国经济走出疫情影响的预期进一步提升。

彭博本周引述消息人士报道，中国讨论将2023年GDP增长目标设在5%左右。摩根大通经济学家认为，中国明年5%左右的经济增速是“可以实现的”，不过这要取决于在多年防疫封控后新领导团队如何引领重新开放。

陆港股市一些与开放预期相关的板块周五暂呈获利回吐走势，药品、旅游、餐饮股多数走低。澳门博彩股也多数下跌，尽管如此，彭博行业研究（BI）澳门博彩指数仍较10月低点大涨逾120%。