梁惠玲获任命为黑龙江代省长

新任黑龙江省委副书记梁惠玲获任命为黑龙江省代理省长。

据《黑龙江日报》星期五（12月9日）报道，黑龙江省十三届人大常委会第三十八次会议决定任命梁惠玲为省政府副省长，决定其为代理省长。

据黑龙江省政府官网消息，12月8日下午，2022年度中国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估省级工作对接会在哈尔滨召开。黑龙江省委书记、省人大常委会主任许勤主持会议并讲话，中国考核评估综合核查组组长、中国乡村振兴局副局长洪天云讲话，黑龙江省委副书记、省政府党组书记梁惠玲汇报黑龙江省工作情况。

上述官方消息显示，新任黑龙江省委副书记梁惠玲已经出任省政府党组书记。

公开资料显示，梁惠玲生于1962年8月，曾长期在湖北工作，历任共青团湖北省襄樊市委书记，湖北省谷城县委副书记，湖北省孝感市委常委，孝感市副市长、孝感市长，湖北省妇联主席、党组书记，湖北省鄂州市委书记等职务。

2013年1月，梁惠玲出任湖北省副省长，2015年4月担任湖北省委常委、统战部部长、省总工会主席。2016年12月，梁惠玲跨省履新，出任河北省委常委、省纪委书记。

2018年10月，梁惠玲担任中国红十字会党组书记，后获任常务副会长。2021年，梁惠玲出任中华全国供销合作总社理事会主任、党组副书记。

据微信公众号“黑龙江日报”12月7日消息，中共中央批准梁惠玲出任黑龙江省委委员、常委、副书记。胡昌升不再担任黑龙江省委副书记、常委、委员职务。

此前担任黑龙江省委副书记、省长的胡昌升已出任甘肃省委书记。